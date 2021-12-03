Гроші списують, а готівку не видають: банкомати ПриватБанку обурили українців

Банкомати ПриватБанку обурили українців / УНІАН

Клієнти ПриватБанку зіткнулися з проблемою - банкомати списують їх кошти, а грошей не видають. У фінустанові розповіли, як діяти в різних ситуаціях.

Так, при спробі зняти готівку чоловік позбувся 8000 гривень, повідомив він на порталі Мінфін.

"Банкомат дуже довго думав і в підсумку видав помилку, грошей і квитанцію він не видав, але успішно списав гроші з рахунку. Я відразу подзвонив на 3700, але крім спілкування з ботом нічого не вийшло, я забіг до найближчого відділення, там оформили заявку і сказали чекати інкасацію до 2 тижнів, крім того запропонували відкрити кредитку на цю суму, навіщо мені ця кредитка? Я хочу, щоб повернули мої гроші, у мене немає можливості чекати 2 тижні, за що мені існувати ці 2 тижні? Якби банк пішов у збиток швидко б все знайшли! Поверніть мої гроші! 8000 тисяч не маленька для мене сума!",- поділився незадоволений клієнт.

"Сказали чекати до 120 днів"

Ще один інцидент стався в той же день, але на роботу банкомату поскаржилася вже клієнтка іншого банку.

"Сьогодні знімала гроші з картки іншого банку в банкоматі ПриватБанку. Списало гроші з картки, але не видав. Довго відраховував, потім видав помилку і запропонував піти в інші банкомати... за номером 3700 сказали, що б я зверталася у свій банк. У свій банк подзвонила, залишила заявку про те, що б допомогли розібратися і повернути гроші. Сказали термін до 120 днів!",- поділилася незадоволена Українка.

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Що кажуть у ПриватБанку

У першому випадку співробітники банку повідомили клієнту, що зараз заявка на повернення коштів знаходиться в роботі.

"Очікується проведення і звірка результатів інкасації, що дозволить нам переконатися, що кошти не були видані і визначити їх суму. Заявка може бути оброблена раніше, ніж на 14 - й день, адже даний термін вказується, як максимальний і зазвичай розгляд заявки займає менше часу (1-3 дні)", - йдеться в повідомленні.

читайте такожУкраїнці довелося "гасити" кредит, який вона не просила: у Приватбанку назвали це вдячністюПо другому інциденті жінці порадили звернутися в банк, клієнтом якого вона є.

"Оскарження угод здійснюється за правилами платіжної системи. У даній ситуації заявка на повернення коштів подається Клієнтом в банку, що видав карту. Ви можете бути впевнені, що ми завжди прагнемо якомога швидше надати інформацію і при наявності збою повернути кошти, коли до нас надходить відповідний запит на оскарження угоди", - відповіли В Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що киянин, який є клієнтом "ПриватБанку" поскаржився на співробітників фінустанови, які, за його словами, безпідставно не видали йому дебетової картки. Крім того, за його словами, незабаром ситуація повторилася з його батьком.