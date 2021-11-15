Кава стане розкішшю: в Україні очікують різке подорожчання напою

Кава в Україні стане дорожчою / УНІАН

Ціни на каву у світі ростуть, а події на світовому ринку кавових зерен диктують стрімке зростання і для українців.

Найбільше на подорожчання вплинули проблеми в Бразилії, Колумбії та В'єтнамі – найбільших світових експортерах продукту. Ціна на каву може зрости в півтора раза й в Україні, пише Depo.

З чого все почалося?

Ще навесні 2021-го стало відомо, що урожай в Бразилії буде набагато нижче, а головною причиною стала Велика Посуха. Щоб було зрозуміліше, ця країна забезпечує приблизно третини всього світового експорту кави. Тобто скорочення врожаїв навіть на 10% – проблема. А нинішнє скорочення склало до 20%.

Вплинули на зростання вартості і проблеми в Колумбії. Так, на тлі проблем з Бразилії місцеві фермери вирішили не виконувати попередньо укладені контракти і не відвантажувати зерна.

читайте такожЯйця до Нового року подорожчають до 40 гривень: експерт розповіла, чомуЦе робилося для того, щоб збільшити ціну і продати каву подорожче. Таким чином, була порушена Логістика, скасована значна частка контрактів, а якусь частину врожаю і зовсім втратили.

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Що чекати українцям?

За прогнозами експертів, вже вимірювані десятками відсотків втрати ринку кави будуть диктувати умови як мінімум до весни 2022-го. Саме тоді вже можна буде оцінити майбутні врожаї в країнах-виробниках.

Подорожчання кави дісталось і до України. На цей час, ціни на каву зросли на третину в магазинах. Але поки кав'ярні ще стримують старі ціни, можливо, використовують запаси, а можливо - боячись втратити клієнтів.

Але якщо кав'ярні одна за однією почнуть підіймати ціни, то за ними, звичайно ж, підтягнуться й інші продавці. Так, стакан кспресо незабаром зможемо купити не за 19-25 грн, а за 30-35 грн.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом ціни на хліб в Україні різко злетять. Як кажуть експерти,"накрутять" ціни приблизно на 20%. Подорожчання викликане високою ціною на газ для підприємств, яку збільшили останнім часом. Пекарні зараз ледве виживають, ціна на газ для них збільшена в 7 разів.

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