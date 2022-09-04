Долар в обмінниках може підскочити до 90 гривень: експерт назвав дві умови

Долар в обмінниках може підскочити до 90 гривень / Фото УНІАН

Курс долара до гривні в Україні в основному залежить від подій на фронті. Згідно з найгіршими прогнозами американська валюта може стояти по 90 гривень.

Експерт Андрій Шевчишин зазначає, курс може підскочити за кількох умов, пише 24 канал.

За його словами, долар подорожчає, якщо зовнішня підтримка України не надаватиметься в необхідному розмірі. Якщо ж ситуація на фронті не матиме кардинальних змін, то гривню очікує подальша девальвація.

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"Але це тільки один з можливих сценаріїв. Ситуація може змінитися. Багато що залежатиме від ситуації на фронті. І тут потенційно важливий фактор-оптимізм інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх", - підкреслив експерт.

Курс долара в Україні

Згідно з даними порталу Мінфін, долар в Україні купують по 40 гривень, а продають по 40,6. Курс НБУ - 36.56 гривні за долар.

Курс долара в Україні / minfin.com.ua

Як повідомляв Главред, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що курс долара до гривні в Україні може зрости до 43 гривень вже у вересні. За його словами, такий сценарій реальний у разі прийняття закону Про оподаткування купівлі валюти.

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