Долар впав до трирічного мінімуму: ЗМІ пояснили, до чого тут Трамп

Індекс долара США ICE, який вимірює курс долара до кошика іноземних валют, впав до 97,92. Це найнижчий рівень індексу з березня 2022 року.

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Долар різко впав з моменту інавгурації президента Дональда Трампа в січні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

Що стало причиною падіння долара

Яка ситуація на ринку валют в Україні

Долар впав до трирічного мінімуму. Причиною падіння стали погрози президента США Дональда Трампа на адресу голови федеральної резервної системи Джерома Пауелла. У своїй соцмережі Truth Social глава Білого дому назвав останнього "містером Занадто Пізно" і "великим невдахою".

Як повідомляє американський телеканал CNBC, індекс долара США ICE, який вимірює курс долара до кошика іноземних валют, впав до 97,92 у понеділок. Це найнижчий рівень індексу з березня 2022 року, згідно з FactSet. Востаннє індекс знизився на 1% за день до 98,38. Щодо євро долар торгується близько 3,5-річного мінімуму - 1,15.

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CNBC нагадує, що долар різко впав з моменту інавгурації президента Дональда Трампа в січні.

Індекс долара США ICE у понеділок досяг найнижчого рівня з 2022 року / cnbc.com

"Введення глобальних взаємних тарифів 2 квітня спровокувало один раунд продажів. Критика Трампом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла минулого тижня, а також заява економічного радника Білого дому Кевіна Хассета про те, що президент і його команда вивчають можливість усунення глави центрального банку, схоже, чинили ще більший тиск на долар", - зазначають журналісти.

У понеділок Трамп знову розкритикував Пауелла, назвавши главу ФРС "Паном Занадто Пізно" і "великим невдахою" в пості на Truth Social.

Як заявив заступник голови Evercore ISI Крішна Гуха, ринку не подобається навіть сама ідея, що президент може спробувати усунути голову ФРС.

"Останніми тижнями спостерігається деяка втрата довіри до економічної політики США. Ми побачили це в цьому дуже дивному поєднанні підвищувального тиску на прибутковість довгострокових облігацій у поєднанні зі слабшим доларом. Це свідчить про те, що світові інвестори виводять капітал зі США", - сказав він.

Глава відділу політики США в Piper Sandler Енді Лапер'єр у своєму зверненні до клієнтів у понеділок висловив схожу стурбованість з приводу змін у ФРС.

"Ми бачимо президента, який сповнений рішучості перевернути Вашингтон з ніг на голову", - сказав Лапер'єр.

Долар часто розглядається як світова резервна валюта. Однак американські ринки акцій та облігацій впали під час тарифного протистояння між адміністрацією Трампа та іншими іноземними лідерами, мабуть, потягнувши за собою долар, йдеться в статті.

Курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред ​

Що відбувається з курсом долара в Україні

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua і minfin.com.ua, у першій половині минулого тижня на готівковому ринку дешевшали і долар, і євро. У другій половині тижня і американська, і європейська валюта дещо подорожчали.

Найвища ціна продажу долара була 41,80 грн (-20 коп. за тиждень), найнижча - 41,15 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,10 грн. (-15 коп.).

Найвища ціна продажу євро була 47,50 грн (-50 коп. за тиждень), найнижча - 46,95 грн/євро (+30 коп.). Максимальний курс купівлі становив 46,90 грн (також +30 коп.).

Станом на 20 квітня курс продажу долара був 40,96 грн (-5 коп. за тиждень) грн, курс купівлі - 40,90 грн (-8 коп. за тиждень).

Нацбанк упродовж тижня змінював курс гривні то вгору, то вниз. Для валюти США коливання були в межах 21 коп. - від 41,18 до 41,39 грн/долар.

Станом на 21 квітня регулятор встановив курс долара 41,40 грн (+1 коп. на тиждень), курс євро - 47,03 (+11 коп. на тиждень). Це набагато менше, ніж тиждень тому, коли євровалюта подорожчала за сім днів на 1,37 грн.

Курс долара в Україні - прогнози

Як писав Главред, напередодні великодніх свят курс долара в обмінних пунктах України продовжував зростати. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Після Великодня на валютному ринку не очікується істотних змін, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий.

Тим часом Національний банк України знизив офіційний курс долара на 22 квітня 2025 року. Водночас євро підскочив до нового історичного максимуму.

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