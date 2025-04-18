Курс долара та євро невпинно росте: чи можливі нові 'рекорди'

Курс двох популярних в Україні валют продовжує зростати.

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Курс валют на 18 квітня / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Середній курс продажу долара зріс на 15 копійок

Євро подорожчав до 47 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Єдина європейська валюта також подорожчала. Про це відомо з даних Мінфін.

Так, станом на ранок 18 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,55 гривень, а курс євро зріс на 10 копійок до 47,30 гривень.

відео дня

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,00 гривень, а євро по 46,60 гривень.

Курс долара / фото: Мінфін

Водночас, на міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж). Він залишився без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара / фото: Мінфін

Офіційний курс валют

Варто додати, що Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала до 47 гривень.

Офіційний курс на 18 квітня встановлено на рівні 41,3825 гривень за 1 долар (+0,1673 грн).

Офіційний курс євро становить 47,0043 гривень за 1 євро (+0,1838 грн). Що важливо, 15 квітня курс євро становив 47,0271 – це максимальний показник за весь час.

Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що на валютному ринку України за останні місяці суттєво змінилася ситуація. У квітні українці вже більше продають долари.

Аналітики інвесткомпанії ICU розповіли, що минулого тижня курс долара в Україні зріс. Подібна ситуація спостерігалася і з курсом євро, який встановив історичний максимум. Однак наразі ще зарано говорити про зміну тенденції. За їх словами, курс євро надалі залежатиме від ситуації на міжнародних ринках.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що до кінця квітня все ж можливі валютні коливання, але українцям не варто очікувати серйозних довгострокових ризиків.

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