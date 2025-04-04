Долар пішов у круте піке: НБУ обвалив курс до найнижчого рівня за пів року

Курс долара впав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Яким буде курс долара 7 квітня

Скільки коштуватиме євро після вихідних

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Американська валюта подешевшала до найнижчого рівня з середини жовтня 2024 року. Про це свідчать дані із сайту регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на понеділок, 7 квітня, встановили на рівні 41,19 грн/дол., що на 15 копійок краще порівняно з попереднім курсом. Нижчим курс був лише 14 жовтня минулого року — 41,1891 грн/дол.

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За даними НБУ, гривня зміцнила свої позиції і щодо євро. Офіційний курс євро на понеділок, 7 квітня, встановили на рівні 45,55 грн/євро, що на 30 копійок нижче за попередній показник.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні становили 41,15-41,18 грн/дол., а для євро – 45,61-45,62 грн/євро. На готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок до 41,40 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, 3 квітня євро зріс на 2,2% проти долара, досягнувши найвищого рівня за понад дев'ять років — 1,1021 долара. Причиною такого зміцнення стали нові тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом. Інвестори відмовляються від долара, спрямовуючи кошти в більш безпечні активи.

Також віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зазначив, що на курс долара в Україні найбільше впливає військова ситуація, а не нові мита Дональда Трамп. Він підкреслив, що ключову роль у стабільності гривні відіграє НБУ.

Як повідомляв Главред, у квітні 2025 року на валютному ринку України можливі короткочасні коливання, але значних ризиків для курсу гривні не очікується. Прогнозується, що курс долара буде в межах 41,5 – 42,3 гривні за долар.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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