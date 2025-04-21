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Час обмежений: українці до 1 травня мають сплатити обов'язковий податок

Анна Косик
21 квітня 2025, 16:37
768
Не усі знають, що навіть у випадку списання боргів потрібно заплатити податок.
Кредит, налоги
Які податки треба заплатити при списанні банком кредиту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Списаний кредит підлягає оподаткуванню
  • Українці, яким банк списав непогашений кредит, мають сплатити ПДФО та військовий збір

Українці, яким списали непогашені кредити за умови сплати частини заборгованості, повинні сплатити податки. Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області.

Прощені кредити вважаються доходом громадян України, тому до 1 травня вони повинні подати декларацію за списану заборгованість у 2024-му році та сплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

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Для українців є обов'язковим декларування доходу отриманого у вигляді додаткового блага, якщо сума боргу перевищує 25% мінімальної зарплати, яка була зафіксована станом на 1 січня звітного податкового року.

"Цього року податкову декларацію про майновий стан і доходи громадяни подають до 1 травня 2025 року, а задекларовану суму ПДФО і військового збору — 1 серпня", - додали у відомстві.

Податки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вже з 2026 року в Україні можуть почати звітувати перед податковою за продаж вживаних речей на цифрових майданчиках, а також за оренду житла та транспорту, оскільки це розглядатимуть як додатковий дохід.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки України має право протягом року змінювати перелік автомобілів, що підлягають сплаті транспортного податку.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що інформація про те, що в уряді розглядають плани підняття податків або інші плани щодо фіскалізації, не є достовірною.

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