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"Зіткнення титанів": несподіваний прогноз нового етапу тарифної війни Трампа

Олексій Тесля
21 квітня 2025, 22:44
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Тарифи, які введені Сполученими Штатами проти Китаю і Китаєм у відповідь проти США, продовжують працювати.
'Зіткнення титанів': несподіваний прогноз нового етапу тарифної війни Трампа
Дональд Трамп може продовжити торговельні війни / Колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Гончара:

  • Скорочення виробництва означає відмову від великої кількості енергоносіїв
  • Тарифна війна між Китаєм і США прагне до точки кульмінації

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар прокоментував питання ймовірності нового витка торговельних війн, ініційованих президентом США Дональдом Трампом.

"Тарифи, які введені Сполученими Штатами проти Китаю і Китаєм у відповідь проти США, по суті, означають зіткнення двох титанів, двох потужних економік, коли виробнича діяльність стає слабко прогнозованою, адже коли ти не можеш продати свій товар, то, очевидно, потрібно скорочувати виробництво", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт говорить про те, що скорочення виробництва означає, що не буде потрібна велика кількість енергоносіїв, зокрема й нафти. Відповідно, відбувається скорочення імпорту нафти, і тоді пропозиція перевищує попит. Тоді, як наслідок, ринок реагує скороченням цін на нафту або їх обвалом.

"Оскільки тарифна війна між Китаєм і США не припинилася, а навпаки, прагне до точки кульмінації, оскільки, незважаючи на надії Вашингтона на те, що після запровадження мит у розмірі 125% Китай раптом попросить Штати про перемовини та здасть назад, Китай цього не зробив і у відповідь підвищив свої мита, тож усе попереду", - додав Гончар.

Дивіться відео - інтерв'ю Михайла Гончара:

Тарифна війна США - головні новини за темою

Як повідомляв Главред, 2 квітня Дональд Трамп зробив заяву про введення торговельних мит щодо понад 180 країн. Базове мито на імпорт усіх товарів у США - 10%. Максимальне - до 40-50%. Щодо України застосовано стандартне мито в 10%.

США не застосували тарифи проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. У Білому домі пояснили, що Штати не торгують із цими країнами.

"Сполучені Штати не торгують із Росією", - розповів міністр фінансів США Скотт Бессент і нагадав про чинні американські санкції щодо РФ.

Рішення Трампа про мита - провокація глобальної торгової війни, сказав Главреду політолог Петро Олещук. На його думку, Трамп знищує єдність Заходу, що призведе до зміни геополітичного порядку. Наступний президент Штатів уже не зможе виправити ситуацію.

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Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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