Євро злетів до нового максимуму: яким буде курс валют з 22 квітня

Курс євро в Україні встановив історичний рекорд.

https://glavred.net/economics/yevro-zletiv-do-novogo-maksimumu-skilki-koshtuvatime-valyuta-z-22-kvitnya-10657967.html Посилання скопійоване

Євро сягнув історичного максимуму / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 22 квітня

Наскільки подорожчав євро

Скільки коштує валюта на готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара на 22 квітня 2025 року. Водночас євро підскочив до нового історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 22 квітня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,38 грн/дол., що на 2 копійки менше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, гривня незначно зміцнилася щодо американської валюти.

відео дня

Натомість курс євро відчутно зріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 47,77 грн/євро, що на 74 копійки більше, ніж напередодні. Це стало новим історичним максимумом євро щодо гривні. Попередній рекорд було зафіксовано 15 квітня — 47,027 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування склали:

долар США – 41,43–41,46 грн/дол.,

євро – 47,79–47,80 грн/євро.

На готівковому ринку долар втратив 5 копійок, опустившись до 41,55 грн. Євро зріс одразу на 50 копійок і досягнув 47,90 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, після Великодніх свят ситуація на валютному ринку України залежатиме від дій НБУ, заявив банкір Тарас Лєсовий. Він прогнозує, що різких коливань курсу не буде, а зміни залишатимуться в межах минулого тижня.

Також Лєсовий прогнозує, що на готівковому ринку курс буде в діапазоні 40,8–41,3 грн/долар, на міжбанку — 41,10–41,60 грн. Ситуація на валютному ринку залишається спокійною завдяки системі "керованої гнучкості".

Як повідомляв Главред, Нацбанк не планує тривалого послаблення гривні, а курс долара до кінця 2025 року зросте лише до 43,5 грн, прогнозують в ICU. Це можливо завдяки стабільному курсу та збільшенню допомоги Україні.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред