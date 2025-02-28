Долар різко почав дешевшати: яким курс буде в березні

Гривня також посилила позиції щодо євро.

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Курс валют в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Яким буде курс долара наступного тижня

Яким буде курс євро з 3 березня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на понеділок, 3 березня, на рівні 41,43 грн/дол., що свідчить про зміцнення гривні на 8 копійок.

Згідно з інформацією на сайті регулятора, національна валюта також посилила позиції щодо євро.

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Офіційний курс європейської валюти на 3 березня становив 43,11 грн/євро, що на 38 копійок нижче за попередній показник.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара становили 41,44/41,47 грн/дол., а до євро - 43,14/43,15 грн/євро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив курс долара після триденного зростання. На 24 лютого офіційний курс встановлено на рівні 41,59 грн/дол., що на 14 копійок нижче за попередній показник.

Також фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що істотного зміцнення гривні очікувати не варто, хоча зараз курс залишається відносно стабільним. Він рекомендує розглядати купівлю валюти вже зараз, оскільки до кінця року долар може зрости до 47 грн/дол.

Крім цього, у разі затяжної війни курс може сягнути 46 грн/дол., тоді як завершення бойових дій може сприяти зміцненню гривні.

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