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Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 лютого

Руслана Заклінська
21 лютого 2025, 18:50
107
Курс долара знизився після зростання протягом трьох днів поспіль.
Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 лютого
Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде офіційний курс долара 24 лютого
  • Курс євро на 24 лютого

Національний банк України знизив курс долара після триденного зростання. Гривня зміцнила свої позиції. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара на понеділок, 24 лютого, встановили на рівні 41,59 грн/дол. Отже, гривня зміцнилася на 14 копійок порівняно з попереднім показником.

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Курс євро також зазнав змін. Офіційний курс на 24 лютого складає 43,51 грн/євро, що на 4 копійки нижче, ніж днем раніше.

До 16:00 на міжбанківському валютному ринку України зафіксовані такі котирування:

  • Долар США – 41,58-41,62 грн/дол.,
  • Євро – 43,50-43,53 грн/євро.

У банківських обмінниках середня вартість готівкового долара знизилася до 41,75 грн/дол., тоді як курс продажу становить 41,70 грн/дол. Готівковий курс євро в обмінниках встановлений на рівні 43,98 грн/євро (купівля) та 43,75 грн/євро (продаж).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що суттєвого зниження курсу долара очікувати не варто, хоча наразі зберігається відносна стабільність. Він радить розглядати покупку валюти вже зараз, оскільки до кінця року курс може зрости до 47 грн/дол.

Також у разі затяжної війни долар може піднятися до 46 грн/дол., тоді як завершення війни може сприяти більш позитивному сценарію для гривні.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні продовжить зростати та може перевищити 45 грн/дол. вже цього року, свідчать дані НБУ. За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, до кінця тижня курс у банках становитиме 41,30-42,20 грн/дол., а в обмінниках 41,40-42,10 грн/дол. Курс євро коливатиметься в межах 42,80-44,25 грн/євро.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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