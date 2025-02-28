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Ціни в Україні стрімко злетять: нардеп прогнозує інфляцію до 40%

Віталій Кірсанов
28 лютого 2025, 17:48
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Війна сама по собі перетворюється на постійний проінфляційний фактор, вважає Данило Гетманцев.
Данило Гетманцев
Ціни в Україні стрімко злетять, вважає Гетманцев / колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Гетманцев:

  • Промислова інфляція в річному обчисленні продовжує прискорюватися
  • Значно впливає на ситуацію війна
  • Потрібно запровадити жорстку військову цензуру непріоритетних бюджетних видатків

В Україні стрімко дорожчають товари та послуги, проте в короткостроковому майбутньому ситуація погіршиться. У січні річна промислова інфляція перетнула 30%, надалі вона прискориться до 40%. Про це заявив народний депутат України Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

За даними Державної служби статистики, як зазначив нардеп, зростання цін виробників промислової продукції за січень 2025 року (до грудня 2024 року) сповільнилося до 0,6%, що є найнижчим показником із березня минулого року.

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"Однак, на тлі низької бази торік (у першому кварталі якого фіксувалося істотне зниження цін виробників), промислова інфляція в річному обчисленні продовжила прискорюватися, досягнувши в січні 32,5% (до січня 2024 року)", - написав Гетманцев.

Нардеп повідомив, що найбільше ціни виробників (до січня 2024 року) зросли в таких галузях промисловості:

  • постачання електроенергії, газу, пари (53%);
  • виробництво фармацевтичних продуктів (35,9%);
  • виробництво харчових продуктів (20,6%).

"У найближчі два місяці річна промислова інфляція продовжить прискорюватися до 40%, зумовлюючи тиск на споживчі ціни (прямо через вартість сировини, яка впливає на ціни на харчові продукти, ліки тощо, та опосередковано через вартість оплати праці й енергоресурсів, що закладаються в собівартість)", - зазначив нардеп.

Значно впливає на ситуацію війна. Гетманцев зауважив, що вона об'єктивно сама по собі перетворюється на постійний проінфляційний чинник. Водночас, за його словами, зараз ситуація контрольована: потреба в бюджетному фінансуванні на 2025 рік і частина наступного року закриті. Також є достатньо міжнародних резервів для підтримки стабільності обмінного курсу.

"Утім, правильним буде й те, що ми входимо в період найбільшої турбулентності з березня 2022 року. Допоки така невизначеність триватиме, маємо запровадити жорстку військову цензуру непріоритетних бюджетних видатків, посилити детінізацію за всіма напрямами фіскальної та фінансової політики, вжити заходів зі скорочення зовнішньоторговельного дефіциту й тіньового відтоку капіталу, що все разом сприятиме заощадженню міжнародних резервів країни", - пояснив Гетманцев.

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Україні впадуть ціни на ще понад 100 ліків. Українські фармацевтичні компанії погодилися знизити ціни на ще понад 100 лікарських засобів. Відпускні ціни знизяться вже з березня 2025 року.

В Україні аномально подорожчав дуже популярний продукт. На початку 2025 року почалося аномальне подорожчання соняшникової олії. Причина зростання ціни на цей популярний продукт криється в тому, що зросли вартість насіння і світовий попит.

Стало відомо, що в Україні основний продукт подорожчає через небезпечну хворобу. У 2024 і 2025 роках в Україні зросла кількість спалахів небезпечних хвороб серед домашніх тварин - особливе занепокоєння викликає африканська чума свиней.

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Хто такий Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року - народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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