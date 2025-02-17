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"Доларопад" на тлі переговорів про мир: що буде далі та чи варто купувати валюту

Анна Ярославська
17 лютого 2025, 12:16
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Дно пройдено. Далі на курс долара впливатимуть не лише економічні чинники.
Курс валют, доллар, гривня
На курс долара впливатимуть не лише економічні чинники / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чого чекати від курсу долара в Україні
  • Чи варто купувати валюту зараз

Після активізації мирних переговорів про завершення війни в Україні курс гривні може зміцнитися. Експерти спрогнозували, чого чекати від курсу найближчим часом і чи варто купувати валюту.

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційний курс долара після чотириденного підвищення.

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Офіційний курс долара США до гривні на понеділок, 17 лютого, встановили на рівні 41,63 грн/дол. Гривня посилилася на 17 копійок порівняно з попереднім днем.

Євро, навпаки, подорожчав. Нацбанк встановив курс євро на 17 лютого на рівні - 43,59 грн/євро, що означає ослаблення гривні на 15 копійок порівняно з попереднім показником.

Курс валют із 17 по 23 лютого - прогнози

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин розповів ТСН, що "дно пройдено". Далі на курс долара впливатимуть не лише економічні чинники, а й політичні - насамперед, інформація про перебіг переговорів щодо миру в Україні.

"І чим більше будемо чути оптимізм, тим менше зростатиме курс. Долар поточного тижня дешевшим навряд чи буде, стабільність уже маємо, а ймовірність висхідного тренду ймовірна", - сказав Шевчишин.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що впродовж поточного тижня курс долара продовжить зростати.

За його словами, курс помітно піде вгору, як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Можливе повернення на міжбанку до 42 грн/долар, а на готівковому - ближче до 42,5 грн.

Своєю чергою, голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський оптимістичніший.

"Ще тиждень курс долара стримуватимуть позитивні очікування подальшого розвитку подій. На міжбанку гривня не перетне позначку в 42 грн/долар, тобто готівковий курс також залишиться на нинішньому рівні", - вважає він.

Що робити - продавати чи купувати валюту?

Шевчишин радить купувати валюту з прицілом на те, що середній курс на поточний рік давно анонсований владою на рівні 45 грн/долар. Це означає, що до кінця року долар може коштувати 47 грн.

"Краще купити долари сьогодні по 42 гривні, ніж завтра-післязавтра по 43 і вище. Адже якими можуть бути підсумки мирних переговорів - не знає ніхто", - сказав він.

За його словами, продавати валюту зараз не варто.

"Якщо є бажання інвестувати, наприклад, у гривневі цінні папери або покласти гроші в банк, краще це зробити одразу в гривні, а не через продаж уже наявної валюти", - вважає Шевчишин.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
​Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Забловський радить українцям диверсифікувати заощадження, тобто володіти різними фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику.

"Для пересічного українця портфель може складатися з доларів, євро, депозитів, ОВДП, банківських металів - золоті та срібні злитки. Зараз вдалий час для купівлі валюти, тому що курс поки що стабільний і досить вигідний", - зазначив він.

Курс валют в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин порадив у першій половині року купувати долари, а в другій - євро. Однак усе залежатиме від розвитку ситуації в країні.

У 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але істотних коливань на валютному ринку не передбачається. До кінця року курс долара може досягти 45 гривень. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу України Олександр Савченко вважає, що курс долара в Україні згодом стабілізується і не буде далі перетинати позначку 43 грн, проте до кінця 2025 року валюта може подолати історичний рубіж.

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Хто такий Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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