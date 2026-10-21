У Росії розбився винищувач Су-30СМ: що сталося з екіпажем

- У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30СМ
- Обидва пілоти катапультувалися, але зазнали травм
- У Міноборони РФ заявили, що літак упав у безлюдному районі без боєкомплекту
У Калінінградській області Росії 21 жовтня розбився військовий винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, проте зазнали травм і потрапили до військового шпиталю. Про це повідомили російські телеграм-канали та Міноборони РФ.
За інформацією російських медіа, літак упав у Черняхівському районі між селами Тимофіївка та Зелений Бір. Авіакатастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту.
У Міноборони РФ заявили, що інцидент нібито "стався у безлюдному районі", а "політ виконувався без боєкомплекту".
Обидва члени екіпажу катапультувалися. За даними російського військового відомства, загрози їхньому життю немає. Водночас російські медіа повідомляли, що пілоти зазнали травм і перебувають у шпиталі у стані середньої тяжкості.
Що відомо про Су-30СМ
Су-30СМ - двомісний багатоцільовий винищувач, який перебуває на озброєнні військово-повітряних сил і морської авіації Росії. Літак призначений для виконання завдань із завоювання переваги в повітрі та ураження повітряних і наземних цілей.
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Главред писав, що 29 вересня розбився стратегічний бомбардувальник Ту-9 в Амурській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Загинули шестеро членів екіпажу, ще один військовослужбовець отримав травми та був госпіталізований.
Нагадаємо, російські ЗМІ інформували про падіння винищувача Су-57 у Підмосков'ї під час тренувального польоту. За попередніми даними пілот встиг катапультуватися, офіційного підтвердження причин аварії не надходило. Інцидент стався 23 липня в Одинцовському районі Підмосков'я.
Крім того, міноборони РФ повідомляло, що в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Міноборони зазначило, що екіпаж катапультувався і руйнувань на землі немає. Аварія сталася 15 червня в районі Свірська в Іркутській області.
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