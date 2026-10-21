У Росії розбився винищувач Су-30СМ: що сталося з екіпажем

У Міноборони РФ заявили, що інцидент нібито "стався у безлюдному районі", а "політ виконувався без боєкомплекту".

https://glavred.net/world/v-rossii-razbilsya-istrebitel-su-30sm-chto-sluchilos-s-ekipazhem-10805984.html Посилання скопійоване

В Росії розбився винищувач Су-30СМ / Колаж: Главред, фото: скриншот

У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30СМ

Обидва пілоти катапультувалися, але зазнали травм

У Міноборони РФ заявили, що літак упав у безлюдному районі без боєкомплекту

У Калінінградській області Росії 21 жовтня розбився військовий винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, проте зазнали травм і потрапили до військового шпиталю. Про це повідомили російські телеграм-канали та Міноборони РФ.

За інформацією російських медіа, літак упав у Черняхівському районі між селами Тимофіївка та Зелений Бір. Авіакатастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту.

У Міноборони РФ заявили, що інцидент нібито "стався у безлюдному районі", а "політ виконувався без боєкомплекту".

відео дня

Обидва члени екіпажу катапультувалися. За даними російського військового відомства, загрози їхньому життю немає. Водночас російські медіа повідомляли, що пілоти зазнали травм і перебувають у шпиталі у стані середньої тяжкості.

Що відомо про Су-30СМ

Су-30СМ - двомісний багатоцільовий винищувач, який перебуває на озброєнні військово-повітряних сил і морської авіації Росії. Літак призначений для виконання завдань із завоювання переваги в повітрі та ураження повітряних і наземних цілей.

Су-30 / Інфографіка: Главред

Втрати російської авіації - останні новини за темою

Главред писав, що 29 вересня розбився стратегічний бомбардувальник Ту-9 в Амурській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Загинули шестеро членів екіпажу, ще один військовослужбовець отримав травми та був госпіталізований.

Нагадаємо, російські ЗМІ інформували про падіння винищувача Су-57 у Підмосков'ї під час тренувального польоту. За попередніми даними пілот встиг катапультуватися, офіційного підтвердження причин аварії не надходило. Інцидент стався 23 липня в Одинцовському районі Підмосков'я.

Крім того, міноборони РФ повідомляло, що в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Міноборони зазначило, що екіпаж катапультувався і руйнувань на землі немає. Аварія сталася 15 червня в районі Свірська в Іркутській області.

Читайте інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації (МО РФ) - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції щодо розробки та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у сфері оборони, а також керівництва Збройними Силами РФ. Міністр оборони РФ - Андрій Ремович Бєлоусов (з травня 2024 року). Верховний головнокомандувач - президент РФ. Штаб-квартира: м. Москва, вул. Знаменка, буд. 19 (Головний штаб / Національний центр управління обороною РФ - Фрунзенська наб., буд. 22/2). Офіційний сайт: mil.ru

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред