"Є зрушення": Путін почав переговори з Віткоффом, основні заяви

Путін зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом для обговорення війни РФ проти України.

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Основні заяви Віткоффа і Путіна перед переговорами у Санкт-Петербурзі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Путін і Віткофф обговорили Україну та економічні зв'язки

Віткофф заявив про зрушення після переговорів в Осло

Москва заявила про готовність відновити співпрацю зі США

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зустрівся зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. Сторони обговорили результати переговорів в Осло, можливості врегулювання війни в Україні та перспективи економічної співпраці між Москвою і Вашингтоном. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Що заявили на початку зустрічі

Під час переговорів Путін поцікавився результатами зустрічі Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні в Осло за участю представників європейських держав.

"У ході телефонної розмови я наголошував на тому, що необхідно припинити цей конфлікт, маючи на увазі насамперед втрати середнього військового складу з обох сторін", - заявив воєнний злочинець Путін.

Віткофф позитивно оцінив результати попередніх контактів з українською та європейською сторонами. Він повідомив, що планує ознайомити російського президента з досягнутими результатами.

"Я вважаю, що переговори були продуктивними, і я хотів би сказати, що є зрушення вперед, я проінформую вас про них. Я сподіваюся, що дійсно у нас створено необхідні зрушення для того, щоб успішно досягти припинення вогню в цьому українсько-російському конфлікті", - зазначив Віткофф.

Віткофф привіз документи щодо врегулювання війни РФ проти України

Однією з тем зустрічі стало подальше обговорення шляхів завершення війни. Віткофф привіз документи, у яких викладено підходи до врегулювання ситуації в Україні.

Американський представник також висловився за повернення до формату переговорів за участю трьох сторін.

"Необхідно відновити тристоронні переговори Росія - США - Україна, на яких могли б обговорюватися технічні питання", - заявив Віткофф.

Путін заявив про інтерес до економічної співпраці зі США

Окрему увагу під час зустрічі приділили можливостям розвитку економічних відносин між Росією та Сполученими Штатами. Путін заявив, що сторони могли б обговорити відновлення двосторонніх контактів і співпраці в економічній сфері.

"Обом сторонам було б цікаво обговорити питання, пов’язані з нашими планами відновлення двосторонніх відносин та російсько-американських контактів, зокрема у сфері економічного співробітництва", - заявив російський диктатор.

Він також згадав про можливе розширення постачання російської продукції на американський ринок.

"РФ могла б постачати добрива у великих кількостях на американський ринок", - зазначив Путін.

Віткофф, зі свого боку, заявив про перспективи розвитку економічних відносин між двома країнами після завершення війни в Україні.

Путін, крім того, повідомив, що після рішення щодо дизельного палива ціни на світових ринках знизилися на 5–6%.

Москва заявила про готовність допомогти з іранською кризою

Під час переговорів воєнний злочинець Путін запропонував обговорити ситуацію на Близькому Сході, зокрема навколо Ірану. Російський президент наголосив на тривалих відносинах Москви з Тегераном і заявив про готовність сприяти врегулюванню кризи.

"Особливі довірчі стосунки з Іраном, з нашими партнерами в Ірані, з нашими друзями, адже вони формувалися десятиліттями, і якщо ми можемо хоч щось зробити для врегулювання цього, ми із задоволенням це зробимо", - заявив Путін.

Путін заявив про звільнення американця, викраденого в Ізюмі

Під час зустрічі також порушили питання звільнення американця Стівена Габбарда, якого російські окупанти викрали в українському Ізюмі у 2022 році та згодом засудили за "найманство".

За словами Путіна, Габбард уже перебував в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. Віткофф подякував російському лідеру за звільнення американця.

"Я хотів би подякувати вам від імені нашого президента; я дякую вам від імені Сполучених Штатів. І роблю я це тому, що Російська Федерація звільнила Стівена Хаббарда", - заявив Віткофф.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Американський представник також розповів, що кілька днів тому зустрічався із сином звільненого чоловіка, який служить священиком у грецькій церкві.

У червні 2025 року американське видання The New York Times писало, що 73-річний учитель англійської мови Стівен Габбард перебував у російській в'язниці в Мордовії та зазнавав катувань через своє американське громадянство.

Що цьому передувало

Українське врегулювання мало стати головною темою зустрічі Путіна та Віткоффа. Про це перед переговорами повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Не знаю, чи буде сьогодні якась домовленість, але переговори щодо українського конфлікту, звісно, - це головна частина сьогоднішніх контактів", - сказав Ушаков журналістам.

За його словами, зустріч у Константинівському палаці запланували на першу половину дня 21 жовтня. Підготовка до неї розпочалася за кілька днів до переговорів.

Ушаков також підтвердив участь Кирила Дмитрієва та повідомив, що Джаред Кушнер не приїде до Санкт-Петербурга через хворобу. Напередодні Кушнер брав участь у переговорах в Осло в онлайн-форматі.

Після завершення контактів у Росії Віткофф мав повернутися до Осло. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що сподівається отримати від американського представника інформацію про результати його зустрічі з Путіним.

Трамп знайшов слабке місце Путіна: думка експерта

Президент США Дональд Трамп знайшов фінансові важелі тиску на Володимира Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. За оцінкою Марії Максакової, санкції почали безпосередньо зачіпати фінансові інтереси оточення російського президента. Про це заявила Марія Максакова під час чату на Главреді.

Одним із ключових напрямів санкційного тиску стали обмеження проти платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових обмежень. Максакова вважає, що ці заходи вперше створили прямі фінансові втрати для оточення російського президента.

"Мені здається, що саме санкції проти А7 (А7 - це глобальна платіжна мережа, яку використовували Росія та Іран для обходу фінансових обмежень, вона працювала як альтернатива SWIFT, - ред.) стали тим, що безпосередньо зачепило активи путінського угруповання. Лише зараз вони почали зазнавати прямих збитків", - зазначила Максакова.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, видання The Atlantic оприлюднило матеріал, в якому попереджає, що майбутні 8 тижнів можуть стати доленосними для України. Аналітики наголошують, що РФ прагне використати зимовий період як зброю за допомогою накопичених ракет і дронів для руйнування енергетики, а ключевими орієнтирами найближчого часу визначаються вибори в США 3 листопада та дипломатичні саміти середини листопада.

Паралельно спеціальний посланник США Стів Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга для зустрічі з Володимиром Путіним. Метою візиту є представлення оновлених пропозицій щодо мирного врегулювання та ідеї тристороннього саміту лідерів, сформованих за підсумками серії консультацій в Осло за участі української та європейської сторін.

На переговорах в Осло Володимир Зеленський окреслив чітку позицію України стосовно гарантій безпеки, територіальних питань, санкційного тиску та повоєнного відновлення. Окрім того, було обговорено концепцію припинення ударів по енергетиці та безпекову рамку, яку американські представники беруть за основу для подальшого передання Кремлю.

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Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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