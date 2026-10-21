"Більше не спонсорую": Остапчук зробив різку заяву щодо скандалу з Горняк

Володимир Остапчук різко відреагував на скандал навколо появи Христини Горняк у шоу "Холостяк".

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Володимир Остапчук про конфлікт із Христиною Горняк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Остапчук, Христина Горняк

Ви дізнаєтеся:

Причину конфлікту Катерини Остапчук та Христини Горняк

Як Володимир Остапчук відреагував на скандал

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук вперше порушив мовчання і прокоментував у Instagram публічний конфлікт між його нинішньою вагітною дружиною Катериною та колишньою дружиною, блогеркою і нотаріусом Христиною Горняк. Шоумен заявив про повну підтримку своєї дружини та пояснив, чому відмовляється обговорювати минулі стосунки.

Скандал розгорівся після того, як Христина Горняк взяла участь у проєкті "Холостяк" і публічно поділилася подробицями їхнього невдалого союзу з Остапчуком. За словами нотаріуса, атмосфера в родині стала нестерпною через агресивну поведінку шоумена. У відповідь на це Катерина Остапчук, яка перебуває на шостому місяці вагітності, кілька днів емоційно відстоювала честь родини у своєму Telegram-каналі та Threads, звинувативши Горняк в інформаційному переслідуванні, навмисних провокаціях та спробі спровокувати хвилю хейту.

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На тлі численних докорів за мовчання Володимир опублікував розгорнуту заяву. Шоумен підкреслив, що відсутність публікацій у соцмережах аж ніяк не означає брак турботи чи підтримки з його боку.

Володимир Остапчук - заява / фото: instagram.com, Володимир Остапчук

"Повністю підтримую дружину. Але якщо я в сторісах нічого не напишу, то це означає, що не підтримую? Треба буквально кожен крок виставляти в інтернет, бо поза телефоном життя не існує? Не з поваги, а через небажання тягнути минуле в сьогодення - події багаторічної давності обговорювати не збираюся. Забув, ніби це тривало лише кілька років. Точно, воно стільки й тривало", - висловився шоумен.

Телеведучий додав, що категорично не має наміру більше робити своє життя предметом публічних розборок для розваги публіки.

"За 42 роки я вже надоводився. Більше моє життя не буде дешевим серіалом на якомусь каналі, як було до 2022 року, в якому головний герой зобов’язаний розповісти людям, як колись було, що сталося, хто винен і наскільки він щасливий. Ні. Воно, звичайно, буде серіалом, але не з моєї ініціативи і не в моїй реальності. Нехай люди з минулого живуть у серіалі, я можу говорити лише про сьогодення та майбутнє. З родиною вирішили, що Катя як журналістка зробить наші думки зрозумілими, а не хайповими... За 42 роки я вже нахайпувався", - вважає Остапчук.

Володимир Остапчук висловився щодо публічного конфлікту своєї дружини та Христини Горняк / фото: instagram.com, Володимир Остапчук

Шоумен різко висловився щодо суспільних стереотипів стосовно того, яким "повинен бути" публічний чоловік, і заявив, що більше не збирається підживлювати скандали в медіапросторі.

"У мене нарешті все добре вдома, я нарешті можу спілкуватися з дітьми від першого шлюбу без скандалів через цей будинок і з їхньою мамою. У мене скоро народиться дитина, я обираю бути з дружиною вдома, поруч із нею, вона так відчуває підтримку. Немає жодної логіки через телефон годувати аудиторію дешевим дофаміном, щоб довести людям, що я справжній чоловік... інтерпретуйте як хочете, ставте ярлики, лайтеся, більше я це не спонсорую", - написав шоумен.

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Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український телеведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають усі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук народила шоумену сина Тимофія.

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