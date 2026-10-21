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Була п’яна: затримана у США зірка "Від пацанки до панянки" вийшла на зв’язок

Олена Кюпелі
21 жовтня 2026, 13:27
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Владислава Роговенко зв’язалася з нами та пояснила, за що її затримали.
Роговенко вийшла на зв'язок після скандалу
Роговенко вийшла на зв’язок після скандалу / Колаж Главред, фото Instagram/vlada_rogovenko_fan

Коротко:

  • Що стало початком конфлікту
  • Про що розповідає сама блогерка

Затримана в США блогерка Владислава Роговенко ( Колесніченко), яка прославилася завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки", вийшла на зв'язок, щоб пояснити, що ж з нею сталося.

Відповідне відео поширюється в інтернеті з закритого акаунта бойфренда дівчини.

відео дня

За словами Роговенко, сталася сварка з її хлопцем. Напередодні вона опублікувала у своєму Telegram-каналі кілька емоційних відеороликів зі скаргами на стосунки з бойфрендом. Алекс вирішив приїхати до Роговенко в ресторан, щоб з’ясувати стосунки, і між ними розгорівся гучний скандал.

Влада Роговенко
Влада Роговенко відома численними скандалами / Instagram/
vlada_rogovenko_fan

"Я знала, що прокинуся популярною, але не розуміла, наскільки. Я незабаром планую виходити. Все закрилося за один день. Мої останні дописи в моєму Telegram-каналі, де я скаржилася на наші стосунки, спровокували те, що Алекс приїхав до мене в ресторан і захотів усе пояснити. Ми з ним спілкувалися в дуже різких тонах. Хтось із персоналу, мабуть, викликав поліцію. Оскільки я була в стані алкогольного сп’яніння, мене забрали для подальших розборок", – розповіла Роговенко.

Роговенка затримали у США
Роговенко затримали в США / Фото Broward County Crime Watch

Вона також додала, що вдома залишилися її діти, зокрема новонароджена донька.

"Слава Богу, що мама перебуває тут і мої діти зараз із нею. Мама Алекса теж допомагає. Не хвилюйтеся. Могло бути й гірше. Якби мами не було, моїх дітей розіслали б по сім’ях. Служба опіки приїхала б і забрала. Уявіть, яка була б психологічна травма", - додала вона.

Вона розраховує, що незабаром вийде на свободу.

Чим прославилася Владислава Роговенко

Владислава Роговенко здобула популярність завдяки участі в українських реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" та "Від пацанки до панянки". Пізніше вона розвинула власні соціальні мережі та стала блогеркою, проте її публічні заяви не раз викликали бурхливу реакцію аудиторії.

Після початку повномасштабної війни Роговенко неодноразово критикували за висловлювання, які багато українців розцінили як суперечливі та співзвучні російським наративам.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що з'явилися нові шокуючі подробиці останніх годин життя Преслі Гербера - сина Сінді Кроуфорд. У мережу потрапило відео, зняте ним самим у реабілітаційному центрі незадовго до смерті.

Раніше також фіналіст кулінарного шоу "МайстерШеф" Віктор Перехрест, який уже 4 роки захищає Україну в лавах 101-ї бригади Сил ТрО, витягнув пораненого побратима з-під обстрілу, будучи сам пораненим.

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Про шоу: "Від пацанки до панянки"

"Від пацанки до панянки" - українське реаліті-шоу, створене за зразком британського шоу From Ladette to Lady. Транслювалося з 2010 по 2011 рік на каналі "1+1", а з 2016 року - на "Новому каналі".

Учасниці шоу - це десять "пацанок", дівчат, які бажають стати "леді" і для цього проходять спеціальне навчання.

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