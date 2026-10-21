Україна може розпочати випробування власної системи ППО FREYJA вже до кінця 2026 року.

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Зеленський повідомив, коли можуть випробувати українську систему ППО FREYJA / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Норвегія бере активну участь у європейській програмі розробки FREYJA

Україна хоче за допомогою FREYJA вирішити проблему з американськими Patriot

Україна розраховує розпочати випробування власної антибалістичної системи ППО FREYJA до кінця 2026 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, генеральним директором норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками підприємства.

За словами глави держави, Норвегія бере активну участь у європейській програмі розробки FREYJA. Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи.

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"Норвегія активно бере участь у нашій європейській антибалістичній програмі FREYJA. Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де ми можемо і маємо прискоритися, щоб розпочати випробування до кінця цього року", - заявив Зеленський.

Під час зустрічі також обговорили початок роботи над новими можливостями супутникового зв’язку для українських військових. Президент зазначив, що Україна має намір залучати партнерів, які можуть надати необхідну підтримку.

Президент підкреслив, що системи протиповітряної оборони NASAMS практично щодня захищають українців та критичну інфраструктуру від російських ракетних і безпілотних атак.

Крім того, Зеленський висловив надію на отримання додаткового пакету оборонної допомоги від Норвегії наступного місяця.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Коли запрацює Freyja

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна розповів, що в проєкті Freyja залишилося більше політичних питань, ніж технічних.

"Що стосується технічних рішень, там усе дуже просто. У Європі є все необхідне для того, щоб зібрати ракетний комплекс, бракує лише ракети", - пояснив Криволап.

За його словами, Україна виступила ініціатором ідеї загальноєвропейського протиракетного щита і вже має ракету, яку залишилося оснастити головкою самонаведення. Радари, що підходять для Freyja, теж добре відомі, і частину з них Україна вже отримала для попереднього тестування.

"Ще потрібно написати програмне забезпечення, яке об’єднає всі компоненти ППО. Питання пускових установок також технічно вирішується за кілька місяців. Таким чином, до кінця року можуть розпочатися випробування цього комплексу (Freyja – ред.)", – припустив він.

Українська система ППО FREYJA – головне

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що Україна очолила пан'європейський проєкт Freyja з розробки недорогого перехоплювача балістичних ракет, який має стати альтернативою PAC-3 для Patriot. Причина – дефіцит систем ППО в Україні та у її союзників, занадто висока ціна американських ракет і занадто повільні темпи їхнього виробництва.

У серпні Зеленський заявляв, що Україна здатна вже зовсім скоро створити власну балістичну зброю та розробити протиракетну систему.

У липні українська компанія Fire Point представила антибалістичну ракету-перехоплювач FP-7.x, яка стане основою для системи ППО Freyja.

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Про проєкт: FREYJA FREYJA - ініційований Україною проєкт загальноєвропейської системи протиракетної та протибалістичної оборони, що створюється у партнерстві з європейськими державами та оборонними компаніями як більш доступна та масова альтернатива американським комплексам Patriot. Основою майбутньої системи є українська ракета-перехоплювач FP-7.x, яку розробляє українська оборонна компанія Fire Point. Проєкт передбачає інтеграцію української ракети з європейськими технологіями, зокрема німецькими радіолокаційними системами та норвезькими технологіями наведення. Мета: перехоплення ворожих балістичних та гіперзвукових ракет (у тому числі "Іскандер", "Кинжал" та "Циркон") за допомогою принципу кінетичного удару (hit-to-kill). Орієнтовна вартість однієї ракети - близько 700 000 доларів. Технічна інтеграція та випробування окремих компонентів ведуться активно, перші практичні випробування системи заплановані на кінець 2026 року.

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