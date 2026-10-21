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Зеленський згоден на мирну угоду з РФ за умови заморозки по нинішній лінії фронту

Інна Ковенько
21 жовтня 2026, 14:54оновлено 21 жовтня, 16:16
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Зеленський назвав замороження війни на нинішніх позиціях реальним способом її завершення.
Зеленський згоден на мирну угоду з РФ за умови заморозки по нинішній лінії фронту
Зеленський заявив про готовність до "замороження" війни / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне із заяв Зеленського:

  • Замороження бойових дій по нинішній лінії фронту - реальний спосіб завершити війну
  • Припинення вогню - мінімум, якого Україна потребує від Росії
  • РФ не мала успіхів на полі бою у 2026 році

Президент України Володимир Зеленський ствердно відповів на запитання про можливість укладення мирної угоди, яка передбачатиме замороження війни на нинішній лінії фронту. За його словами, такий сценарій може стати реальним способом завершити війну.

Про це він сказав в ефірі Fox News, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості укладення мирної угоди, яка зафіксує ситуацію в нинішньому стані. За його словами, такий сценарій можливий за умови збереження контролю над 75% або більше території України.

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"Так. Ми зараз маємо це заморозити, і я вважаю, що це реальний шлях до завершення цієї війни", - відповів президент.

Він також назвав припинення вогню мінімумом, якого Україна сьогодні потребує від Росії.

"Ми називаємо це припиненням вогню - або, як назвав це Трамп, припиненням убивств. Заморозити й зупинити. І, звісно, це той мінімум, який нам сьогодні потрібен від Росії", - додав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Росія не досягла успіхів на полі бою у 2026 році. За його словами, Москва намагається тиснути на Київ, щоб змусити Україну відмовитися від територій, які російські війська не змогли окупувати.

"Вони не перемагають на полі бою. Тому вони хочуть будь-яким тиском змусити нас піти з нашої землі. Це несправедливо. І, звісно, вони влаштовують масовані атаки іранськими дронами, балістичними ракетами тощо, щоб сіяти хаос у моїй країні, але ми тримаємося", зазначив глава держави.

Президент додав, що українці, хоча і втомилися від війни, не можуть "просто взяти й кинути свою країну".

Чому США перекладають відповідальність за війну на Україну

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко говорив, що Дональд Трамп свідомо перекладає на Україну відповідальність за продовження війни, аби виправдатися перед американцями напередодні виборів до Конгресу.

За його словами, угода з кремлівським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива лише підкреслює цей курс.

"Очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир'я. А саме це могло б створити для Трампа позитивне інформаційне тло напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада", - зазначає Чаленко.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни за участю президента України Зеленського, спецпосланця президента США Віткоффа, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Олександра Стубба, а також зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни.

21 жовтня спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він представив Кремлю оновлену пропозицію щодо завершення війни.

Нагадаємо, в Кремлі можуть розглядати варіант компромісу щодо завершення війни проти України, який передбачає виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу та створення там демілітаризованої зони. Натомість Київ міг би отримати гарантії безпеки, аналогічні тим, що передбачені п’ятою статтею Північноатлантичного договору, але без вступу України до НАТО. Про це повідомляє російське видання "Агентство" з посиланням на джерело, обізнане з ходом переговорів.

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Про джерело: Fox News

Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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