Прихильниця Путіна Волочкова опублікувала фото поруч із апаратом МРТ.

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Анастасія Волочкова знову проходить обстеження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Волочкова

Коротко:

Що знову сталося з Волочковою

Про яку травму йдеться

Російська балерина-путіністка Анастасія Волочкова знову розповіла про проблеми зі здоров’ям.

Як пишуть російські пропагандисти, любителька просекко, яка продовжує виступати, повідомила, що тепер її турбує стопа. Раніше артистка перенесла операцію на тазостегновому суглобі в Німеччині, однак відновлення, судячи з усього, не позбавило її від неприємних симптомів.

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Волочкова знову отримала травму / Фото Стархіт

У лютому 2026 року Волочковій провели операцію через коксартроз - захворювання, при якому руйнується хрящова тканина суглоба. Цей діагноз міг поставити під загрозу звичні для балерини виступи та танцювальні навантаження. Проте артистка продовжувала демонструвати шпагати та виходити на сцену.

Цього разу балерина пройшла МРТ, оскільки її турбує стопа. У соціальних мережах вона зізналася, що з дитинства звикла терпіти біль і танцювати навіть у складних умовах.

Раніше Волочкова потрапила до лікарні для бездомних / Фото SHOT

"Терпіти мені властиво з дитинства. З балетної академії. І танцювати крізь біль. Тепер знову стопа… Вирішила зробити МРТ… Здавалося б, після операції на тазостегновому суглобі, зробленої в Німеччині, вже нічого не страшно. Але не тут-то було", - написала Волочкова.

Артистка пов’язала нові неприємні відчуття з інтенсивними навантаженнями та танцями на пуантах. Результати обстеження та точний діагноз щодо стану стопи у публікації не наводяться.

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Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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