Харківщину та Полтавщину атакували дрони: є жертви, серед постраждалих — діти

У Кременчуці під удар Росії потрапила будівля університету, під Харковом атаковано житлові будинки.

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Дрони атакували Харківську та Полтавську області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

У Кременчуці дрон влучив у будівлю університету

Виникла пожежа, наслідки удару ліквідовано

Серед поранених під Харковом - двоє дітей

Увечері 20 жовтня Кременчук атакували дрони. Ворожий безпілотник влучив у будівлю навчального закладу. Після удару там спалахнула пожежа. Про наслідки російської атаки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Зазначається, що в результаті влучання в Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського постраждали дві людини. Один із постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості. Також отримав травми 16-річна дитина, у якої діагностували струс мозку та контузію. Дитину доставили до лікарні.

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Дяківнич зазначив, що безпілотник влучив в один із навчальних корпусів університету. Там виникла пожежа, яку згодом ліквідували. Інформацію про наслідки уточнюють.

Атака на Харківщину

У ніч на 21 жовтня армія РФ атакувала село Коротич під Харковом. У результаті ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження, є жертви та постраждалі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, Коротич зазнав масованої атаки дронів. У результаті обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків та автомобілі. Вогнем було знищено господарську споруду.

"В результаті атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним і близьким. Ще 11 осіб отримали гостру реакцію на стрес, серед постраждалих - 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка. Усім було надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Синегубов додав, що всі екстрені служби працювали в посиленому режимі, ліквідуючи наслідки атаки.

Наслідки атаки РФ на Коротич / Фото: t.me/synegubov

Атака на Київ

Як писав Главред, вранці 21 жовтня та в ніч на середу в Києві було чутно вибухи на тлі повітряної тривоги.

У Святошинському районі Києва БПЛА влучив у 24-поверховий будинок на рівні 20-го поверху. Виникла пожежа. У Солом’янському районі Києва БПЛА впав на відкритій території. Попередньо, обійшлося без загоряння.

У Деснянському районі зафіксовано падіння БПЛА на відкритій території. Сталося загоряння поруч із припаркованими автомобілями.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, 20 жовтня дрони атакували Київ. Одна людина загинула, ще семеро - постраждали. У Солом'янському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено будівлю медичного закладу. В іншому районі столиці уламки дрона впали неподалік від житлової забудови. За інформацією мера, у Голосіївському районі їх виявили на відкритій території.

Ще одне падіння уламків зафіксували на залізничній інфраструктурі. У Солом'янському районі вони впали на колії, проте пожежі не сталося.

Найтяжчі наслідки зафіксували біля автозаправної станції на межі Києва з Київською областю. Там у результаті падіння ворожої безпілотної літальної машини загинула людина, ще семеро - отримали поранення.

Російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей отримали поранення. Під удар потрапили медичний центр, навчальні заклади, житловий багатоповерховий будинок і наземна станція метро на лівому березі.

18 жовтня в Києві також лунали вибухи. У результаті удару РФ у Деснянському районі було зафіксовано влучання в будівлю медичного центру.

У селищі Маневичі на Волині зафіксовано влучання в промислове підприємство, на його території горять складські та виробничі приміщення. Мешканців закликали терміново покинути свої домівки.

Також у ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія завдала двох ударів по Запоріжжю. Пошкоджено будинки, автомобілі та навчальний заклад. На жаль, російський удар забрав життя 27-річної жінки. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

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Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Анатолійович Дяківнич - голова Полтавської обласної державної адміністрації - керівник обласної військової адміністрації з 8 січня 2026 року. Народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області. Вищу освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, який закінчив у 2001 році за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та основи економіки", отримавши кваліфікацію вчителя історії та основ економіки. У 2017–2020 роках навчався у Харківському регіональному інституті державного управління НАГУ при Президентові України, де здобув ступінь магістра з публічного управління та адміністрування. Трудову діяльність розпочав у липні 2001 року на посаді державного податкового інспектора групи обліку та контролю відділу податкового аудиту та валютного контролю Петропавлівської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, де працював до березня 2002 року. У 2002–2003 роках - менеджер зі збуту в колективному фермерському господарстві "Лот" у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області. З жовтня 2004 року по грудень 2016 року обіймав посади у виконавчому апараті Диканської районної ради Полтавської області (селище Диканька). З грудня 2016 року по березень 2021 року очолював апарат Диканської районної державної адміністрації. У 2020 році був обраний депутатом районної ради 8-го скликання. У червні 2021 року перейшов на роботу до Миргородської районної державної адміністрації на посаду першого заступника голови. У період з 8 червня 2022 року по січень 2023 року тимчасово виконував обов’язки голови Миргородської РДА. З січня 2023 року по січень 2026 року очолював Миргородську районну державну адміністрацію Полтавської області. 8 січня 2026 року був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації. Одружений, має двох дочок – Тетяну та Златославу.

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