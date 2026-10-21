Між Україною і Польщею виник новий скандал через Шухевича: всі деталі конфлікту

Дональд Туск заявив про ризики для вступу України до ЄС. У відповідь українське МЗС закликало до діалогу.

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Що відомо про новий скандал між Україною та Польщею / Колаж: Главред

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Чому рішення Львівської облради спричинило скандал у Польщі

Як відреагували Київ, Варшава та ініціатор рішення

Чим суперечка про УПА загрожує відносинам двох країн

Польща розкритикувала рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив про намір внести депутата Святослава Шеремету до списку небажаних осіб у Польщі, а прем'єр-міністр Дональд Туск розкритикував рішення українських депутатів. Водночас і МЗС України також назвало його контрпродуктивним.

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Главред з'ясував, чому Польща виступила проти рішення Львівської облради про вшанування УПА та як відреагували українські посадовці.

Яке рішення прийняли в Польщі на фоні нового скандалу

21 жовтня віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав заяву щодо внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку небажаних осіб у Польщі. Причиною стала його ініціатива оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича.

"Я підписав клопотання про внесення до списку небажаних осіб у Республіці Польща депутата Львівської обласної ради С. Шеремети – реконструктора "Галичини" Ваффен-СС, автора ідеї проголошення 2027 року роком Р. Шухевича, командира УПА, який віддавав накази про виселення та вбивство поляків", - написав Радослав Сікорський.

Як на рішення Львівської облради відреагував Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також виступив проти рішення оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Перед вильотом до Індії він заявив, що цей крок шкодить Україні та може дати противникам її вступу до ЄС додаткові аргументи. Про це повідомляє польське видання RMF24.

"Я звертаюся до всіх наших партнерів у Києві, до тих, хто розуміє, наскільки важливими є добрі відносини та союзницька співпраця між Польщею та Україною: це ваша відповідальність – не допустити, щоб такі речі траплялися. Подібні демонстрації шкодять виключно Україні та допомагають тим, хто бажає їй зла", - сказав Дональд Туск.

Польський прем'єр також заявив, що рішення Львівської облради може стати приводом для противників європейської інтеграції України виступити проти її вступу до ЄС.

"Якщо, наприклад, противники вступу України до Європейського Союзу шукатимуть привід, то саме в цей момент такий привід був сконструйований депутатами Львівської обласної ради. Сказати, що я абсолютно не розумію цю самогубну тактику, – це все одно, що нічого не сказати. Це не проблема для нас. Це проблема для України", - зауважив глава польського уряду.

Туск також нагадав про зусилля, яких він і президент України Володимир Зеленський доклали для відновлення відносин після кризи, пов'язаної з питанням державної нагороди Польщі.

Що заявило Генеральне консульство Польщі у Львові

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові опублікувало заяву щодо рішення обласної ради. У дипломатичному представництві заявили, що вшанування УПА та Романа Шухевича суперечить європейським цінностям і принципам добросусідства.

"Глорифікація УПА та злочинних постатей суперечить європейським цінностям, а також стратегічному характеру польсько-українських відносин і принципам добросусідства. У липні цього року Європейський парламент чітко висловився з цього питання", - йдеться в заяві.

У консульстві також звинуватили Шухевича у співпраці з нацистами та відповідальності за вбивства мирних жителів.

"Роман Шухевич - злочинець, який співпрацював із нацистами та чиї руки заплямовані кров'ю тисяч невинних жертв - людей, убитих лише за те, що вони були поляками. Серед жертв цих убивств були також євреї, чехи, вірмени та самі українці, які допомагали своїм сусідам і не погоджувалися брати участь у злочинах", - заявили в консульстві.

Реакція ініціаторів олошення року Шухевича у Львівській області

Депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета в коментарі Суспільному заявив, що не розуміє реакції польських посадовців. За його словами, українські обласні ради й раніше оголошували роки на честь Романа Шухевича та Української повстанської армії.

"Мені дуже дивна реакція наших сусідів на дану ситуацію, зокрема посадових осіб, тому що я переконаний, що кожна держава, кожна нація, кожен народ має право на власних героїв, щоб увічнити пам'ять тих, хто боровся за Україну як незалежну державу (...) Ми не вказуємо нашим сусідам, яких героїв вони повинні вшанувати. І я дуже сподіваюся, що аналогічно наші сусіди не будуть вказувати українцям, яких героїв вшанувати", - розповів Святослав Шеремета.

Депутат також нагадав, що у 2017 році його вже оголошували персоною нон грата в Польщі через погляди на історію. Тоді ініціатором такого кроку, за його словами, був міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

"Пройшов час, і знову ж за погляди на історію, на те, як потрібно шанувати українських героїв, як потрібно трактувати українську історію, в черговий раз є така ініціатива від наших сусідів", - сказав депутат.

Шеремета також заявив, що в дописі Сікорського є твердження про нього, які не відповідають дійсності. Він очікує на офіційні документи.

Які обласні ради раніше оголошували рік Романа Шухевича

Народний депутат, історик Володимир В'ятрович навів перелік рішень обласних рад щодо проголошення років Романа Шухевича.

За його даними, такі рішення ухвалювали:

28 листопада 2006 року - Тернопільська обласна рада;

29 листопада 2006 року - Львівська обласна рада;

6 березня 2007 року - Волинська обласна рада;

17 березня 2017 року - Рівненська обласна рада;

11 травня 2017 року - Львівська обласна рада;

20 жовтня 2026 року - Львівська обласна рада.

В'ятрович заявив, що рішення про вшанування Шухевича не слід трактувати як крок, спрямований на погіршення відносин із Польщею.

"Тож не вірте політикам, які намагаються представити останнє рішення як крок, спрямований на погіршення відносин із Польщею. Просто дехто з наших західних сусідів давно не мав нагоди підвищити свій рейтинг на "волинській темі"", - наголосив Володимир В'ятрович.

Як відреагувало МЗС України на рішення Львівської облради

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення про проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича ухвалили на регіональному рівні без консультацій із центральною владою.

У відомстві наголосили, що рішення зачіпає чутливі питання українсько-польських відносин і може завадити роботі над їхнім розвитком.

"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", - повідомили в МЗС, передає Європейська правда.

У міністерстві уточнили, що депутати Львівської облради не зверталися за консультаціями до МЗС та інших центральних органів влади.

"Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції", - наголосили у відомстві.

МЗС України також закликало польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити нормалізації відносин, і підтвердило готовність до конструктивного діалогу.

Чому рішення Львівської облради може зашкодити співпраці України та Польщі

Польський журналіст Пйотр Погожельський в ефірі Київ24 пояснив, чому рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича викликало значний резонанс у Польщі. За його словами, важливо враховувати, що йдеться про рішення регіону, який межує з Польщею, а постать Шухевича польське суспільство сприймає в контексті відповідальності за воєнні злочини. Журналіст також застеріг від можливого погіршення співпраці між українськими та польськими органами місцевого самоврядування.

"По-перше, я б не прирівнював обласну раду до міської ради, адже це різні органи. Також має значення, що йдеться про регіон, який межує з Польщею. Такі рішення не могли просто проігнорувати в Польщі. Ця справа дуже важлива. Для поляків Роман Шухевич - людина, яку вважають відповідальною за воєнні злочини та трагедію. Тому ніхто не міг залишити це питання без уваги", - зазначив Пйотр Погожельський.

Журналіст звернув увагу, що тема стала однією з головних у польському політичному дискурсі. За його словами, коментарі щодо рішення Львівської облради давали не лише представники уряду, а й представники президента Польщі та інші політики. Від учора це питання регулярно порушують під час телевізійних і радіоефірів за участю політиків.

Погожельський також наголосив, що досі співпраця між Україною та Польщею на рівні місцевого самоврядування тривала навіть тоді, коли виникали труднощі у відносинах між Києвом і Варшавою.

"Якщо раніше були проблеми на політичному рівні, між Києвом і Варшавою, то співпраця на рівні самоврядування та обласних рад працювала, проблем не було. Наприклад, Польща допомагала Україні. А зараз існує небезпека, що співпраця з обласною радою може бути зірвана", - пояснив журналіст.

Окремо він згадав про співпрацю Львова з польським Вроцлавом. Хоча рішення про вшанування історичних постатей ухвалила обласна, а не міська рада, за словами Погожельського, свою позицію висловив і президент Вроцлава. Журналіст зазначив, що його коментар був подібним до позиції польського міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

"Я думаю, що зараз в Україні дуже багато проблем, у розв'язанні яких Польща може допомогти. А такі рішення лише шкодять і створюють загрозу виникнення нових проблем. Як пояснювати полякам, які допомагають Україні, що таке рішення ухвалила обласна рада, а не центральна влада? Адже це вписується в наратив, який нам нав'язує Росія: що поляки й українці ворожі одне до одного, що між нами є історичні проблеми й тому нам не потрібно співпрацювати", - наголосив Пйотр Погожельський.

Що цьому передувало

20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Ініціатор рішення Святослав Шеремета пояснив, що наступного року відзначатимуть 120-річчя від дня народження Романа Шухевича, 85-річчя створення УПА та 120-річчя від дня народження Олега Ольжича.

"Для нас важливо за це проголосувати, бо це дасть можливість організувати широкомасштабні заходи з відзначення цих подій", - пояснив Шеремета.

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