Гроші заблоковано: клієнти "Приватбанку" залишилися без доступу до соціальної виплати

Як стверджує клієнтка, раніше банк запросив у неї документи в рамках фінансового моніторингу.

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Клієнти "Приватбанку" залишилися без доступу до соціальної виплати / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Що сталося:

Клієнтка пройшла фінансовий моніторинг банку

Після перевірки доступ до карток так і не відновили

На заблокований рахунок надійшла соціальна виплата

Клієнтка Приватбанку заявила, що не може скористатися соціальною виплатою, яка надійшла на заблокований рахунок, незважаючи на успішне проходження фінансового моніторингу.

Як розповіла жінка на порталі Мінфіну, йдеться про пенсію по інвалідності її дитини, а гроші родині необхідні для придбання життєво важливих ліків.

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Як стверджує клієнтка, раніше банк запросив у неї документи в рамках фінансового моніторингу. Усі необхідні підтвердження вона надала, після чого отримала інформацію про успішне проходження перевірки.

"Я надала банку всі необхідні документи для фінансового моніторингу. Банк офіційно підтвердив, що документи успішно пройшли перевірку, претензій немає", - йдеться у відгуку.

Однак, за словами жінки, після цього доступ до карток так і не було відновлено.

Ситуація ускладнилася після надходження на рахунок соціальної виплати. Клієнтка стверджує, що це пенсія по інвалідності її дитини.

Через тривале блокування скористатися цими коштами сім'я, за словами авторки скарги, не може.

"Дитині терміново потрібні життєво важливі ліки, але через технічну затримку банку ми залишилися без засобів до існування", - заявила жінка.

Клієнтка вважає, що після успішного проходження перевірки обмеження мали бути зняті. Вона припускає, що проблема має технічний характер, і вимагає від банку розблокувати соціальну картку вручну.

Відгук Приват / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнтка банку зробила важливу заяву щодо блокування доступу до карток. Вона наголосила, що подвійна оплата через "ПриватБанк" суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці, і попросила про оперативне втручання уповноважених органів. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник банку під час спілкування з клієнтами пояснив порядок проведення фінансового моніторингу. За його словами, технічний збій терміналу можна усунути в рамках стандартних процедур підтримки, і це допоможе вирішити поточну проблему в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, представник банку висловив позицію щодо проблем із виплатами. Він звернув увагу на складні перешкоди у блокуванні соціальних виплат і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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