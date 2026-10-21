Віткофф їде у Росію: що він запропонує Путіну щодо мирних переговорів з Україною

Сьогодні спеціальний посланник Трампа зустрінеться з главою Кремля у Санкт-Петербурзі.

https://glavred.net/world/uitkoff-edet-v-rossiyu-chto-on-predlozhit-putinu-po-mirnym-peregovoram-s-ukrainoy-10805873.html Посилання скопійоване

Віткофф зустрінеться з Путіним 21 жовтня / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

В Осло відбулися конструктивні переговори з представниками США

Віткофф представить Кремлю пропозиції Європи та Вашингтона

Зустріч у РФ може відкрити шлях до тристороннього саміту лідерів

Спеціальний посланник США Стів Віткофф запропонує російському диктатору Володимиру Путіну прямі переговори з главою Білого дому Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у спробі домогтися припинення вогню, пише Politico.

Пропозиція щодо проведення тристоронніх переговорів лідерів з питань мирного врегулювання - першого такого саміту з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році - була оприлюднена на прес-конференції у вівторок, 20 жовтня, після переговорів у Норвегії між Зеленським і Віткоффом.

відео дня

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який приймав переговори, заявив, що Віткофф вирушить до Росії в середу й представить пропозиції щодо умов мирного врегулювання, зокрема ідею тристороннього саміту лідерів. Зустріч в Осло відбулася після кількох днів високої напруженості між Україною та президентом США.

"Сьогодні у нас відбулися, я б сказав, добрі та конструктивні переговори - необхідні після подій минулого тижня. Завтра Стів Віткофф вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом і обміняється ідеями, висловленими на цій зустрічі, а також пропозиціями, розробленими європейськими та американськими колегами, і, можливо, прокладе шлях до зустрічі на рівні лідерів", - заявив Стьоре журналістам після зустрічі.

Попередні спроби організувати особисту зустріч Путіна із Зеленським зазнали невдачі, і Кремль нещодавно заявив, що зустріч може відбутися лише в Москві.

У свою чергу, Зеленський заявив на прес-конференції, що день минув позитивно. Він зазначив, що питання, які стосуються майбутнього української території, можуть обговорюватися лише лідерами, і що будь-яке мирне врегулювання вимагатиме гарантій безпеки. За його словами, угода буде прийнятною лише в тому випадку, якщо Україна братиме участь у її розробці.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, 17 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що переговорні команди України та США найближчими днями мають домовитися про зустріч на одному з рівнів.

20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни за участю президента України Володимира Зеленського, спеціального посланця президента США Сва Стівена Віткоффа, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Олександра Стубба, а також зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни. Віткофф має зустрітися з російською стороною. Детальніше читайте в матеріалі: Переговори Зеленського та Віткоффа завершилися: який план миру передадуть Путіну.

Раніше в Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути країну-агресора Росію до продовження війни проти України. Київ, у свою чергу, підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга.

Трамп знайшов слабке місце Путіна: думка експерта

Оперна співачка, громадська діячка та екс-депутатка Держдуми РФ Марія Максакова під час чату на сайті Главред заявила, що президент США Трамп знайшов дієві важелі тиску на Володимира Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. Йдеться про санкції, які почали завдавати безпосередньої шкоди оточенню російського президента.

Одним із ключових інструментів тиску Максакова назвала обмеження щодо платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових санкцій як альтернативу SWIFT. На її думку, саме ці заходи зачепили фінансові інтереси оточення Путіна.

"Мені здається, що саме санкції проти А7 (А7 - це глобальна платіжна мережа, яку використовували Росія та Іран для обходу фінансових обмежень, вона працювала як альтернатива SWIFT, - ред.) стали тим, що безпосередньо зачепило активи путінського угруповання. Лише зараз вони почали зазнавати прямих збитків", - зазначила Максакова.

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред