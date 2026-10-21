"Маленька слабкість": Холостяк Кравцов замилував рідкісним відео з донькою

Ви дізнаєтеся:
- В'ячеслав Кравцов показав доньку
- Чому "Холостяк" рідко бачиться з дитиною
Відомий український баскетболіст і головний герой романтичного шоу "Холостяк-15" Слава Кравцов опублікував в Instagram перший допис після прем'єри проєкту. Головний герой реаліті розчулив мережу відео зі своєю донечкою.
Слава Кравцов перебував у шлюбі з моделлю та "Віце-міс Україна-2015" Еліною Руденко з 2019 по 2023 рік. Повномасштабне вторгнення віддалило подружжя, і зрештою пара ухвалила рішення розійтися. На момент початку зйомок реаліті спортсмен уже протягом трьох років не перебував у романтичних стосунках.
У шлюбі народилася єдина донька Мелісса. Зараз бачитися з дитиною Холостяку вдається рідко, адже після початку повномасштабної війни ексдружина вивезла Меліссу до Барселони. Попри це, після гучного старту сезону Кравцов дав зрозуміти: його серце вже давно належить донечці.
"Мій маленький всесвіт. У великого тата - маленька слабкість", - розчулив підписом баскетболіст.
На зворушливому відео Слава дарує Меліссі яскравий букет квітів, ніжно обіймає дівчинку та спілкується з нею. Шанувальники та колеги по шоу-бізнесу вже засипали спортсмена й дитину компліментами в коментарях, відзначаючи їхню неймовірну схожість.
"Така гарна! На тата схожа"
"Яка красива дівчинка!"
"Татова донечка, дуже схожа"
Зворушливе відео Холостяка з донькою дивіться тут.
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Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
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