"Маленька слабкість": Холостяк Кравцов замилував рідкісним відео з донькою

Слава Кравцов розчулив кадрами з єдиною донькою Меліссою.

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Холостяк 15 - дочка Вʼячеслава Кравцова / колаж: Главред, скрін з відео

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В'ячеслав Кравцов показав доньку

Чому "Холостяк" рідко бачиться з дитиною

Відомий український баскетболіст і головний герой романтичного шоу "Холостяк-15" Слава Кравцов опублікував в Instagram перший допис після прем'єри проєкту. Головний герой реаліті розчулив мережу відео зі своєю донечкою.

Слава Кравцов перебував у шлюбі з моделлю та "Віце-міс Україна-2015" Еліною Руденко з 2019 по 2023 рік. Повномасштабне вторгнення віддалило подружжя, і зрештою пара ухвалила рішення розійтися. На момент початку зйомок реаліті спортсмен уже протягом трьох років не перебував у романтичних стосунках.

відео дня

Холостяк 15 - Кравцов зустрівся з донечкою / скрін з відео

У шлюбі народилася єдина донька Мелісса. Зараз бачитися з дитиною Холостяку вдається рідко, адже після початку повномасштабної війни ексдружина вивезла Меліссу до Барселони. Попри це, після гучного старту сезону Кравцов дав зрозуміти: його серце вже давно належить донечці.

"Мій маленький всесвіт. У великого тата - маленька слабкість", - розчулив підписом баскетболіст.

Донька Слави Кравцова / скрін з відео

На зворушливому відео Слава дарує Меліссі яскравий букет квітів, ніжно обіймає дівчинку та спілкується з нею. Шанувальники та колеги по шоу-бізнесу вже засипали спортсмена й дитину компліментами в коментарях, відзначаючи їхню неймовірну схожість.

"Така гарна! На тата схожа"

"Яка красива дівчинка!"

"Татова донечка, дуже схожа"

Зворушливе відео Холостяка з донькою дивіться тут.

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