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Продюсер розповів, чому Данилко не перекладає пісні українською мовою

Олена Кюпелі
21 жовтня 2026, 14:17
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Юрій Нікітін дав інтерв’ю, в якому пояснив позицію артиста.
Вєрка Сердючка
Верка Сердючка не перекладає старі хіти українською / колаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Коротко:

  • Як Нікітін пояснив рішення артиста
  • Над яким альбомом працює Данилко

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Верки Сердючки, не поспішає перекладати свої відомі російськомовні пісні українською мовою.

Причину такого рішення пояснив музичний продюсер Юрій Нікітін. Про це він розповів в інтерв’ю Василю Тимошенку.

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На його думку, справа не в небажанні артиста створювати україномовний репертуар, а в особливостях самих композицій, які стали популярними завдяки оригінальним текстам і впізнаваному сценічному образу.

Данилко вже пояснював свою позицію: нові пісні він створює українською, проте перекладати старі хіти вважає недоцільним.

Юрій Нікітін розповів про Данилка
Юрій Нікітін розповів про Данилка / Скріншот

За словами продюсера, деякі композиції настільки тісно пов’язані з оригінальною мовною формою, що переклад може позбавити їх характерного звучання та атмосфери. Саме тому механічно змінювати слова в піснях, які роками співали тисячі шанувальників, - не завжди вдале рішення.

Нікітін зазначив, що Данилко вміє створювати тексти, що запам’ятовуються, з незвичайними формулюваннями та власним гумором. У таких піснях важливі не лише зміст, а й ритм, інтонація, гра слів та здатність слухачів легко підхоплювати приспів.

Сам артист раніше наводив як приклад пісню "Червона рута" Володимира Івасюка, запропонувавши уявити, як вона звучала б російською мовою. Данилко наголошував, що нові композиції пише українською, а старі твори не завжди можна якісно адаптувати без втрати їхнього первісного характеру.

Верка Сердючка
Верка Сердючка має особливий репертуар / ua.depositphotos.com

Данилко вже пише пісні українською

Андрій Данилко розповідав, що вже давно працює над україномовними композиціями. На його думку, успіх пісні залежить насамперед від таланту автора, оригінальності тексту та здатності створити історію, яка буде близькою слухачам.

Артист також звертав увагу на те, що для пісень Верки Сердючки особливо важливі характерні вирази та прості, легко запам’ятовувані фрази. Саме вони значною мірою сформували впізнаваний стиль персонажа.

Тому відмова перекладати колишні хіти не означає, що Данилко не хоче розвивати український репертуар. Швидше, він воліє створювати нові твори, замість того щоб змінювати пісні, які вже стали популярними.

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Про особу: Андрій Данилко

Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, автор пісень. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Верка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-ге місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з’явився в таких проектах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска" тощо.

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