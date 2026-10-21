Путін не розглядає можливості енергетичного перемир’я: у Кремлі озвучили цинічну причину

У Кремлі заявили, що Путін відкидає енергетичне перемир'я з Україною, і критично оцінили нові мирні ініціативи Заходу.

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У Кремлі зробили заяву про енергетичне перемир'я з Україною/ Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, скріншот

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Кремль відкидає ідею енергетичного перемир'я

Путін вимагає "миру", а не перемир'я

Москва скептично сприйняла нові ініціативи Заходу

Москва продовжує демонструвати безапеляційну позицію щодо війни проти України. Російський диктатор Володимир Путін наразі відкидає будь-які ідеї про тимчасове припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, вектор дій держави-агресора залишається незмінним, а продемонстрована позиція не підлягає перегляду, пишуть пропагандиські росЗМІ.

"Росії потрібен мир, а не перемир'я", - цинічно заявив Пєсков.

Попри систематичні атаки на цивільну інфраструктуру, у Кремлі одночасно заявляють про необхідність залучення офіційного Києва до переговорного процесу. Представник Путіна визнав, що врегулювати конфлікт без української сторони неможливо, проте супроводив це традиційними натяками.

"Хтось там має ухвалити відповідальне рішення", - додав Пєсков, однак не уточнив, про кого саме йдеться.

Реакція Москви на мирні ініціативи у Норвегії

Окремо речник Кремля прокоментував недавні заяви президента Фінляндії Александра Стубба щодо пошуку шляхів до завершення війни. Раніше фінський лідер сповістив про зустріч української, американської та європейської делегацій у Норвегії, де вдалося випрацювати нові пропозиції для подальшої передачі російській стороні.

Коментуючи підсумки зустрічі, Александр Стубб наголосив на критичній важливості зупинити кровопролиття.

"На мій досвід, мир вимагає терпіння, але, на жаль, війна не чекає. Люди вмирають щодня. Наше завдання - робити все можливе, щоб покласти цьому кінець. І я думаю, що сьогоднішній день став кроком у правильному напрямку", - заявив президент Фінляндії.

Втім, у Москві черговий дипломатичний крок сприйняли скептично. Пєсков цинічно відповів, що повторення загальноєвропейської позиції щодо України "навряд чи стане конструктивним внеском у врегулювання".

Таким чином, Кремль укотре демонструє небажання йти на компроміси чи принаймні знизити інтенсивність атак на українські критичні об'єкти, прикриваючись викрученою риторикою про "прагнення миру".

Чи реальне енергетичне перемир'я з РФ - думка експерта

Україна входить у складну зиму, а перспективи швидких домовленостей про припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі залишаються невизначеними. Попри це, можливість енергетичного перемир’я зберігається, однак для його досягнення потрібна політична воля Кремля, розповів в інтерв’ю Главреду голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Ми, на жаль, заходимо у важку зиму. Як на мене, згаяно основний час на ухвалення рішення про секторальне перемир’я. І те, як розгортається ситуація, точно не свідчить про можливість швидкого досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетиці", - зазначив експерт.

За словами Чаленка, для просування переговорів Україні, ймовірно, доведеться залучати додаткові дипломатичні канали. Серед можливих напрямків він назвав Німеччину, яка намагається налагодити контакти з Росією, та Індію, що пропонувала ширший формат домовленостей, який передбачає не лише енергетичне, а й морське перемир’я.

Чаленко припустив, що саме індійський напрямок може дати результат у майбутньому. Водночас перспективи припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі залежатимуть від позиції Кремля та результатів міжнародних дипломатичних зусиль.

Енергетичне перемир'я - новини за темою

Нагадаємо, президент США оголосив про погодження енергетичного перемир’я між РФ та Україною. Президент Володимир Зеленський висунув умову взаємності та просив уточнити час набрання чинності.

Як раніше повідомляв Главред, згодом Зеленський заявив, що Росія проігнорувала оголошене припинення вогню в енергетичній сфері. Протягом двох діб під обстрілами опинилися 19 українських регіонів з пошкодженнями цивільної інфраструктури.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване Дональдом Трампом перемир’я не було конкретизовано, тому неможливо стверджувати про його порушення. У наступні дні Росія продовжила атаки по енергетичній інфраструктурі, тоді як Україна утримувалася від ударів по об’єктах РФ.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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