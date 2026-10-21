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На який компроміс по Україні готовий піти Путін: росЗМІ дізналися

Віталій Кірсанов
21 жовтня 2026, 14:32
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Путін може погодитися на демілітаризацію частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки для України.
У РФ відбулася зустріч Путіна з Віткоффом
У РФ відбулася зустріч Путіна з Віткоффом / колаж: Главред, фото: росЗМІ

Коротко:

  • У РФ відбулася зустріч Путіна з Віткоффом
  • Віткофф привіз Путіну пропозиції, узгоджені із Зеленським в Осло

У Кремлі можуть розглядати варіант компромісу щодо завершення війни проти України, який передбачає виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу та створення там демілітаризованої зони. Натомість Київ міг би отримати гарантії безпеки, аналогічні тим, що передбачені п’ятою статтею Північноатлантичного договору, але без вступу України до НАТО. Про це повідомляє російське видання "Агентство" з посиланням на джерело, обізнане з ходом переговорів.

У Санкт-Петербурзі відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. За даними видання, американський представник привіз пропозиції, узгоджені напередодні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Осло.

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Як стверджує співрозмовник "Агентства", одним із можливих варіантів домовленостей може стати відведення українських військ із тієї частини Донбасу, що залишилася під контролем Києва, з подальшим перетворенням цієї території на демілітаризовану зону за аналогією з корейською моделлю.

Натомість Україна могла б отримати гарантії безпеки, що передбачають зобов’язання захищати країну в разі нової агресії. При цьому мова не йде про вступ України до НАТО або обіцянку прийняти її до Альянсу в майбутньому.

"Це те, на що Путін, здається, міг би погодитися. Це фактично на його користь", - заявив джерело видання.

За його словами, така схема може стати можливою точкою компромісу в переговорах. Разом із тим поки що йдеться про варіант, який, за оцінкою співрозмовника "Агентства", може обговорюватися сторонами, а не про узгоджену мирну угоду.

Публічні заяви учасників переговорного процесу та витоки інформації, що з’являються, як зазначає видання, вказують на те, що подібні пропозиції можуть бути на порядку денному обговорень.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Які рішення за спиною Києва визначать результат війни

Найближчі вісім тижнів стануть вирішальними для України. У цей же період три події можуть визначити майбутнє України. Про це пишуть журналісти Джонатан Лемір і Саймон Шустер у статті для американського видання The Atlantic.

Перша подія, яка може вплинути на російсько-українську війну, - це вибори в США 3 листопада, до яких залишилося два тижні.

Друга подія - це саміт у середині листопада в Китаї, де президент Росії Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спланувати, як закінчити війну, але без участі України в переговорах.

Третя важлива дата - це саміт G20 на полі для гольфу Трампа в районі Маямі, запланований на середину грудня.

За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про припинення війни Росії проти України.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, 20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни за участю президента України Зеленського, спецпосланця президента США Віткоффа, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Олександра Стубба, а також зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни. Віткофф має зустрітися з російською стороною. Детальніше читайте в матеріалі: Переговори Зеленського та Віткоффа завершилися: який план миру передадуть Путіну.

21 жовтня спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він представить Кремлю оновлену пропозицію щодо завершення війни.

Раніше в Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Про джерело: Агентство

Агентство - це незалежне російське інтернет-видання, яке позиціонує себе як проєкт журналістів і репортерів-розслідувачів, які раніше були змушені піти з роботи в інших незалежних російських ЗМІ через тиск з боку влади. Воно публікує новини та аналітику про події в Росії та світі.

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