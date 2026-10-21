Києву висунули умову перед переговорами Віткоффа та Путіна — Axios

Спецпосланець Трампа привіз до Росії детальний план завершення війни з урахуванням пропозицій Києва.

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Путін і Віткофф проведуть переговори в Константинівському палаці / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

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Віткофф прилетів до Санкт-Петербурга

Паралельно в РФ перебуває прем'єр Китаю Лі Цян

США вимагають від України припинити удари по НПЗ РФ

У середу, 21 жовтня, спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він представить Кремлю оновлену пропозицію щодо завершення війни. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на американського чиновника.

"Американська сторона сподівається, що нова пропозиція відкриє шлях до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів", - розповіло джерело видання.

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Сторони працювали над спільною пропозицією щодо рамкової угоди для завершення війни. За словами співрозмовника, Київ "висунув нові ідеї та пропозиції, які детально обговорили".

У Вашингтоні заявили про "істотний прогрес" та високий рівень узгодженості щодо подальших кроків. Водночас США сподіваються, що Кремль стане більш схильним до компромісів після низки кроків Білого дому, які позитивно сприйняли в Москві. Зокрема, йдеться про послаблення санкцій щодо продажу російського дизельного палива.

Водночас джерело повідомило, що під час розмови Кушнер "знову наполягав на вимозі Дональда Трампа" щодо припинення українських ударів по російських НПЗ. За словами співрозмовника, "Джаред був дуже прямолінійним" під час розмови.

Віткофф уже прибув до Санкт-Петербурга

Російське пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що літак ВПС США вже приземлився в аеропорту Пулково.

Переговори Путіна та Віткоффа відбудуться в Константинівському палаці.

Віткофф прилетів до Санкт-Петербурга / скріншот

Як пише російське видання Агентство, під час візиту Віткоффа в Санкт-Петербурзі перебуватиме прем’єр Китаю Лі Цян, який прибув для переговорів із головою уряду Росії Михайлом Мішустіним. Візит Лі Цяна до РФ триватиме до 22 жовтня.

Раніше цього тижня стало відомо, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США запропонував провести в листопаді тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном для обговорення завершення війни в Україні. Цю зустріч Путін розглядає як варіант Ялтинської конференції, на якій у 1945 році союзники поділили сфери впливу, писала газета The Wall Street Journal.

Трамп заявив, що готовий брати участь у такій зустрічі, однак волів би обговорювати на ній не стільки війну в Україні, скільки ядерну зброю та роззброєння. Від такого формату переговорів раніше неодноразово відмовлявся Китай.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Які рішення за спиною Києва визначать результат війни

Найближчі вісім тижнів стануть вирішальними для України. У цей же період три події можуть визначити майбутнє України. Про це пишуть журналісти Джонатан Лемір і Саймон Шустер у статті для американського видання The Atlantic.

Перша подія, яка може вплинути на російсько-українську війну, - це вибори в США 3 листопада, до яких залишилося два тижні.

Друга подія - це саміт у середині листопада в Китаї, де президент Росії Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спланувати, як закінчити війну, але без участі України в переговорах.

Третя важлива дата - це саміт G20 на полі для гольфу Трампа в районі Маямі, запланований на середину грудня.

За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про припинення війни Росії проти України.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, 20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни за участю президента України Зеленського, спецпосланця президента США Віткоффа, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Олександра Стубба, а також зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни. Віткофф має зустрітися з російською стороною. Детальніше читайте в матеріалі: Переговори Зеленського та Віткоффа завершилися: який план миру передадуть Путіну.

21 жовтня спеціальний посланник США Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі запропонує російському диктатору Володимиру Путіну прямі переговори з главою Білого дому Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у спробі домогтися припинення вогню, пише Politico.

Раніше в Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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