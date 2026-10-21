"Мив посуд": Ектор Хіменес-Браво показав невпізнанного себе до популярності

Ви дізнаєтеся:
- Ким працював Ектор Хіменес-Браво на початку кар'єри
- Що порадив кулінар своїм підписникам
Відомий український шеф-кухар і телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво зворушливо звернувся до шанувальників з нагоди Міжнародного дня кухаря. Кулінар здивував архівними знімками з молодості в Instagram і розповів, як починалася його зіркова кар’єра.
За словами Ектора, шлях до кулінарного Олімпу був надзвичайно непростим. На початку своєї кар’єри він влаштувався в ресторан звичайним мийником посуду, але не втрачав можливості вчитися: постійно спостерігав за роботою професійних кухарів, читав спеціалізовану літературу та переймав досвід. Справжнім проривом і першою особистою перемогою для нього став момент, коли йому довірили приготувати обід для персоналу.
"Колись я мив посуд на кухні й мріяв стати шеф-кухарем. Я спостерігав за роботою кухарів, навчався, читав книги. І коли мені вперше дозволили приготувати обід для персоналу, це було для мене справжньою перемогою. З того часу минуло багато років. У моєму житті було все: перемоги, невдачі, складні рішення, переїзди та моменти, коли доводилося починати все спочатку. Але одне залишалося незмінним - моя любов до кулінарії", - поділився Ектор.
Зірковий шеф-кухар також закликав шанувальників не боятися починати з малого й упевнено йти до своєї мети, незважаючи на будь-які життєві перешкоди.
"І сьогодні я хочу сказати кожному, у кого є мрія: не бійтеся починати з малого. Не здавайтеся, навіть якщо шлях виявиться складнішим, ніж ви уявляли. Бо кожен великий успіх колись починався з першого кроку", - підсумував кулінар.
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Про персону: Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув як суддя кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для територіальної оборони, ЗСУ, поліції, лікарень та нужденних.
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