НАБУ провело обшуки у голови Нацбанку: що відомо

Слідчі дії проводяться у Андрія Пишного, причому, ймовірно, не лише за його робочою адресою.

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У Андрія Пишного проводяться обшуки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/nab_ukraine

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НАБУ провело обшуки у Пишного

Слідчі дії проводяться не лише на робочому місці голови НБУ

У середу, 21 жовтня, НАБУ провело обшуки в Національному банку України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на власні джерела.

Як зазначив депутат, обшуки відбуваються саме в кабінеті голови Нацбанку Андрія Пишного, причому, ймовірно, не лише за робочою адресою.

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"НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного. Начебто не тільки за робочою адресою. Підтверджую, зараз тривають слідчі дії саме в кабінеті голови НБУ", - написав Железняк.

Оновлено. У НАБУ повідомили, що детективи відомства за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників.

"Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Як повідомляв Главред, 5 вересня НАБУ та САП у рамках операції "Карфаген" заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював чиновник Офісу генерального прокурора. За даними слідства, учасники схеми могли "кришувати" мережу шахрайських кол-центрів та легалізувати майно.

Кошти, отримані злочинним шляхом, фігуранти легалізували за допомогою низки схем. Зокрема, понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Того ж дня Офіс генпрокурора підтвердив обшуки у службових приміщеннях, якими користувався Руслан Кравченко. В ОГП заявили, що детективи НАБУ отримали доступ, зокрема, до матеріалів провадження щодо можливих протиправних дій осіб, наближених до керівництва САП.

6 вересня Кравченко заперечував свою причетність до "кришування" шахрайських кол-центрів. Наступного дня він подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

7 вересня, після розмови з президентом Володимиром Зеленським, генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку.

14 вересня стало відомо, що генпрокурор Кравченко виїхав з України за кордон.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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