Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

НАБУ провело обшуки у голови Нацбанку: що відомо

Анна Ярославська
21 жовтня 2026, 09:48оновлено 21 жовтня, 10:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Слідчі дії проводяться у Андрія Пишного, причому, ймовірно, не лише за його робочою адресою.
Пишний, НАБУ
У Андрія Пишного проводяться обшуки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/nab_ukraine

Коротко:

  • НАБУ провело обшуки у Пишного
  • Слідчі дії проводяться не лише на робочому місці голови НБУ

У середу, 21 жовтня, НАБУ провело обшуки в Національному банку України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на власні джерела.

Як зазначив депутат, обшуки відбуваються саме в кабінеті голови Нацбанку Андрія Пишного, причому, ймовірно, не лише за робочою адресою.

відео дня

"НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного. Начебто не тільки за робочою адресою. Підтверджую, зараз тривають слідчі дії саме в кабінеті голови НБУ", - написав Железняк.

Знімок екрана

Оновлено. У НАБУ повідомили, що детективи відомства за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників.

"Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Як повідомляв Главред, 5 вересня НАБУ та САП у рамках операції "Карфаген" заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював чиновник Офісу генерального прокурора. За даними слідства, учасники схеми могли "кришувати" мережу шахрайських кол-центрів та легалізувати майно.

Кошти, отримані злочинним шляхом, фігуранти легалізували за допомогою низки схем. Зокрема, понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Того ж дня Офіс генпрокурора підтвердив обшуки у службових приміщеннях, якими користувався Руслан Кравченко. В ОГП заявили, що детективи НАБУ отримали доступ, зокрема, до матеріалів провадження щодо можливих протиправних дій осіб, наближених до керівництва САП.

6 вересня Кравченко заперечував свою причетність до "кришування" шахрайських кол-центрів. Наступного дня він подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

7 вересня, після розмови з президентом Володимиром Зеленським, генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку.

14 вересня стало відомо, що генпрокурор Кравченко виїхав з України за кордон.

Інші новини:

Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НБУ НАБУ Андрій Пишний новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є зрушення": Путін почав переговори з Віткоффом, основні заяви

"Є зрушення": Путін почав переговори з Віткоффом, основні заяви

12:32Світ
Путін не розглядає можливості енергетичного перемир’я: у Кремлі озвучили цинічну причину

Путін не розглядає можливості енергетичного перемир’я: у Кремлі озвучили цинічну причину

12:14Світ
РФ і Україна опинилися в безвиході на фронті і в переговорах: CNN розкрило позиції сторін

РФ і Україна опинилися в безвиході на фронті і в переговорах: CNN розкрило позиції сторін

11:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому рушник не можна дарувати та вішати на двері: народні прикмети

Чому рушник не можна дарувати та вішати на двері: народні прикмети

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 65 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 65 с

Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

Навіщо городники встромляють пластикові пляшки в землю восени

Навіщо городники встромляють пластикові пляшки в землю восени

Три місяці народження, у які з’являються найтурботливіші та найдушевніші люди

Три місяці народження, у які з’являються найтурботливіші та найдушевніші люди

Останні новини

12:53

Чотири знаки зодіаку забудуть про чорну смугу: попереду щасливі зміни

12:51

"Маленька слабкість": Холостяк Кравцов замилував рідкісним відео з донькоюВідео

12:32

"Є зрушення": Путін почав переговори з Віткоффом, основні заяви

12:18

Шабунін був агітатором зрадниці Монтян і з того часу не змінився: про це потрібно памʼятати, коли слухаєш його поради – експерт

12:14

Путін не розглядає можливості енергетичного перемир’я: у Кремлі озвучили цинічну причину

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
12:11

"Леді Баг і Супер-Кіт", "Лего Ніндзяго" та "Елвін і бурундуки": на Київстар ТБ доступна добірка безкоштовних мультфільмів

11:50

РФ і Україна опинилися в безвиході на фронті і в переговорах: CNN розкрило позиції сторін

11:45

Китайський гороскоп на завтра, 22 жовтня: Щурам - зміни, Півням - зізнання

11:18

Києву висунули умову перед переговорами Віткоффа та Путіна — Axios

Реклама
11:16

"Треба показати дубину": Максакова назвала єдиний спосіб змусити Путіна до миру

10:41

України не існувало б без допомоги США - Рубіо

10:31

"Мив посуд": Ектор Хіменес-Браво показав невпізнанного себе до популярності

09:58

"Ганьблять нашу країну": Астаф'єва жорстко рознесла Винника та Потапа

09:48

НАБУ провело обшуки у голови Нацбанку: що відомо

09:44

РФ втратила більше територій, ніж захопила: в ISW розповіли про провал наступу

09:27

Цінники на АЗС знову б'ють рекорди: як змінилася вартість бензину та дизелю 21 жовтня

09:24

Вирішальні вісім тижнів: названо три дати, які визначать долю України

09:07

"Це нічого не дасть Путіну": Портников пояснив провал газової дипломатії ТрампаПогляд

09:00

Навчання взимку 2026/2027: до чого потрібно готуватися студентам коледжів і батькам новини компанії

08:15

Хто насправді наказав уповільнити Starlink в Україні: WSJ розкрив роль Трампа в рішенні

Реклама
07:59

Віткофф їде у Росію: що він запропонує Путіну щодо мирних переговорів з Україною

07:14

Харківщину та Полтавщину атакували дрони: є жертви, серед постраждалих — діти

06:40

У Києві пролунали вибухи: атаковано 24-поверхівку, спалахнула пожежа

05:55

"Червона пляма на обличчі": відомий режисер несподівано дізнався про рак

05:10

Усе зміниться в одну мить: які знаки зодіаку ось-ось зірвуть великий куш

04:40

Що подивитися з дітьми про осінь: добірка мультфільмів англійською мовою

04:13

7 місць у домі, де категорично не можна ставити кімнатні рослини: знають не всі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 65 с

03:47

Гороскоп на листопад 2026 для Левів: коли очікувати грошей та важливих змінВідео

03:03

Урожай буде під загрозою: 6 місць, де не можна садити фруктові дерева

02:32

65 холодильників в одному приладі: що на кухні споживає найбільше електроенергіїВідео

20 жовтня, вівторок
23:58

Можуть спричинити пожежу: які прилади категорично не можна вмикати через подовжувач

23:20

Орхідея знову вкриється пишними квітами: як доглядати за рослиною в холодний сезон

22:43

Соснові голки на газоні: коли їх потрібно прибирати, а коли можна залишити

22:36

РФ готує балістичний удар по Києву: монітори попередили про загрозу і назвали терміни

22:21

Захистив побратима від дрона: на фронті загинув популярний блогер

22:19

Три місяці народження, у які з’являються найтурботливіші та найдушевніші люди

21:53

Принц Гаррі розкрив справжню причину повернення до Великої Британії разом із Меган Маркл

21:41

НАТО попередило Зеленського про ризик припинення поставок зброї зі США – Bloomberg

20:47

"Броня не вічна": відомий співак закликав українців не відвертатися від війни

Реклама
20:40

Шкаралупа відпаде за секунди: кулінари розкрили, як швидко почистити варені яйця

20:21

Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

20:11

Трамп знайшов слабке місце Путіна: що змусить Росію сісти за стіл переговорівВідео

19:42

Трамп хоче змусити Україну укласти мир до грудня: у Конгресі намагаються йому завадити

19:36

Українців попередили про відключення світла: як діятимуть графіки 21 жовтня

19:10

Копитько розповів, що чекає на Європу після хвилі протестівПогляд

18:57

Старі зубні щітки отримають друге життя: для чого їх збирають восениВідео

18:38

Путініст Кіркоров спланував власну смерть: Басков щасливий

18:23

Київ частково залишився без світла після атаки РФ: що відомо про наслідкиФото

18:17

СБУ зриває плани Кремля, який намагається принести терор в українські міста, — експерт

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини Харкова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти