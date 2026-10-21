Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Переговори Путіна та Віткоффа завершилися: на яке рішення щодо України погодився Кремль

Юрій Берендій
21 жовтня 2026, 16:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Переговори щодо України можуть відновитися в листопаді. Під час зустрічі Путін і Віткофф обговорили майбутню питання безпеки та економічні проєкти.
Про що домовились Віткофф і Путін
Про що домовились Віткофф і Путін / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Кремль заявив про готовність відновити тристоронні переговори в листопаді
  • Путін і Віткофф обговорили безпеку України та Росії після війни
  • Сторони порушили питання економічних проєктів США та РФ

Країна-агресорка Росія заявила про готовність відновити тристоронні переговори щодо України за участю представників РФ, США та України в 10-х числах листопада. Диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін обговорив із спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом можливий формат нового раунду та питання повоєнної безпеки. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков за підсумками зустрічі Путіна та Віткоффа в Санкт-Петербурзі, яка тривала близько трьох годин.

відео дня

За словами Ушакова, сторони предметно розглянули механізм відновлення переговорного процесу та можливі подальші контакти на найвищому рівні. Путін також висловив зацікавленість у продовженні співпраці з Вашингтоном.

"Путін і Віткофф конкретно обговорювали схему можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю представників РФ, США та України", - повідомив Ушаков.

Однією з ключових тем стала майбутня архітектура безпеки після завершення війни. Кремль заявляє, що саме це питання має стати основою подальших контактів щодо врегулювання.

"Головна тема, щодо якої РФ готова відновити переговори, - побудова системи безпеки для РФ та України після закінчення конфлікту", - зазначив Ушаков.

Під час зустрічі Віткофф передав Путіну інформацію про переговори в Осло та поділився своїми оцінками. Сторони також продовжили обговорення можливих шляхів досягнення тривалого миру, розпочате під час попередніх контактів із Трампом.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Ушаков стверджує, що Путін виклав американському представнику власне бачення ситуації на фронті, заявивши про нібито перевагу російських військ. Крім того, він розповів про удари російської армії по об'єктах українського військово-промислового комплексу.

Окремо учасники зустрічі порушили питання позицій Києва та європейських країн щодо врегулювання війни. За словами Ушакова, Віткофф відзначив зміни в їхніх підходах, проте російська сторона вважає, що практичної користі від них небагато.

Переговори також стосувалися економічних відносин Москви та Вашингтона. Путін і Віткофф розглянули перспективи масштабних спільних проєктів і приділили увагу виконанню домовленостей щодо постачання дизельного палива.

Крім того, Путін поділився з Віткоффом міркуваннями щодо можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Путін висловив Віткоффу деякі практичні міркування щодо змісту можливої зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном", - розповів Ушаков.

До обговорення частково долучився Джаред Кушнер, який узяв участь у зустрічі через відеозв'язок. За словами представника Кремля, він поділився власними оцінками порушених питань. Особисто приїхати до Санкт-Петербурга Кушнер не зміг через стан здоров'я.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Трамп знайшов слабке місце Путіна: думка експерта

Президент США Дональд Трамп отримав фінансові важелі тиску на Володимира Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. За оцінкою Марії Максакової, обмеження почали безпосередньо впливати на економічні інтереси оточення російського президента. Про це заявила Марія Максакова під час чату на Главреді.

Одним із напрямів санкційної політики стали обмеження проти платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових обмежень. Максакова вважає, що ці заходи вперше призвели до прямих фінансових втрат для наближених до Путіна осіб.

"Мені здається, що саме санкції проти А7 (А7 - це глобальна платіжна мережа, яку використовували Росія та Іран для обходу фінансових обмежень, вона працювала як альтернатива SWIFT, - ред.) стали тим, що безпосередньо зачепило активи путінського угруповання. Лише зараз вони почали зазнавати прямих збитків", - зазначила Максакова.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про категоричну відмову Москви від ідеї тимчасового енергетичного перемир’я з Україною, наголосивши, що вектор дій російського керівництва залишається незмінним. За його словами, "Росії потрібен мир, а не перемир'я", а будь-які ініціативи європейських країн щодо призупинення атак на інфраструктуру сприймаються в Кремлі зі скепсисом.

Паралельно спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Росії для проведення чергового раунду переговорів із представниками Кремля. За даними джерел, американська сторона представила оновлену пропозицію щодо врегулювання конфлікту та рамкової угоди, зафіксувавши "істотний прогрес" у діалозі та порушивши питання можливого послаблення санкційних обмежень на продаж російського дизельного палива.

Водночас аналітики видання The Atlantic застерігають, що Росія цілеспрямовано готується використати зимовий період як зброю проти України. Автори матеріалу підкреслюють критичні ризики для української енергетичної інфраструктури, зазначаючи, що окупаційні війська накопичили достатній арсенал ракет та безпілотників, спроможний завдати системної шкоди та вивести з ладу енергосистему країни.

Читайте також:

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Володимир Путін новини України Путін новини мирні переговори Стів Віткофф Переговори з Віткоффом і Кушнером
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп заковтнув наживку: Олещук – про цирк у палаці Путіна і підсумки візиту Віткоффа

Трамп заковтнув наживку: Олещук – про цирк у палаці Путіна і підсумки візиту Віткоффа

19:50Погляди
Світло вимикатимуть не всім: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 22 жовтня

Світло вимикатимуть не всім: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 22 жовтня

19:42Енергетика
Три години тет-а-тет з Путіним: що Віткофф привіз до Кремля і чим усе закінчилося

Три години тет-а-тет з Путіним: що Віткофф привіз до Кремля і чим усе закінчилося

19:13Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 65 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 65 с

Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

Три місяці народження, у які з’являються найтурботливіші та найдушевніші люди

Три місяці народження, у які з’являються найтурботливіші та найдушевніші люди

Китайський гороскоп на завтра, 22 жовтня: Щурам - зміни, Півням - зізнання

Китайський гороскоп на завтра, 22 жовтня: Щурам - зміни, Півням - зізнання

Достатньо доби в теплі: хитрість, яка допоможе дровам горіти значно краще

Достатньо доби в теплі: хитрість, яка допоможе дровам горіти значно краще

Останні новини

20:08

Бочки та льох не потрібні: як заквасити хрумку капусту в звичайній банці

19:59

Каву легко зіпсувати ще до заварювання: яку воду заливати в кавоварку

19:50

Трамп заковтнув наживку: Олещук – про цирк у палаці Путіна і підсумки візиту ВіткоффаПогляд

19:42

Світло вимикатимуть не всім: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 22 жовтня

19:38

Ігнорувати не можна: що потрібно зробити восени, щоб підготувати авто до зимиВідео

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
19:30

Сильна магнітна буря чи затишшя: що чекає на Землю 22–23 жовтня

19:13

Три години тет-а-тет з Путіним: що Віткофф привіз до Кремля і чим усе закінчилося

19:10

Коваленко розповів про провал Росії з Су-34: втрати перевищили обсяги виробництваПогляд

19:02

РФ готує новий масований удар по Україні: які регіони під загрозою атаки

Реклама
18:59

Голубці не рватимуться: яку капусту потрібно вибирати для страви

18:50

Мариновані гриби вийдуть хрусткими й ароматними: що додати в банку

18:39

Хрестини у 2027 році: коли можна хрестити дитину та яких дат уникати

18:14

Як правильно прати будь-які ковдри, щоб не зіпсувати наповнювач і шви: прості правила

18:11

Гороскоп на листопад 2026: Козерогам — нові цілі, Близнюкам — важливі рішення

17:59

Міністр Калашник: Україна отримає 60 млн євро на модернізацію пунктів пропуску з ЄС

17:57

Злочевський переграв державу? Мінекономіки відправило скаргу СБУ тим, на кого скаржаться – Таран

17:51

Люди, які створюють новини: редакції марафону "Єдині новини" запускають спільний спецпроєкт про залаштунки роботи

17:49

Чат села "вибухнув" через п'ять корів: одна реакція особливо розсмішила користувачів

17:49

Заміокулькас оживе і пустить нові пагони: що потрібно змінити в догляді

17:29

Навіщо класти мідну монету у вазу з квітами: що показав експеримент

Реклама
17:15

Популярніша за Пугачову: продюсер розповів про справжній вплив Сердючки

17:09

Батарея гаряча, а в кімнаті все одно холодно: що слід перевірити в першу чергу

17:07

Гороскоп на завтра, 22 жовтня: Овнам - вигода, Дівам - труднощі

17:03

Зеленський повідомив, коли можуть випробувати українську систему ППО FREYJA

16:56

Твердий сир не буде псуватися тижнями: у що його потрібно загорнути

16:53

Навіщо садівники кладуть картонні лотки з-під яєць у землю восени

16:44

Переговори Путіна та Віткоффа завершилися: на яке рішення щодо України погодився Кремль

16:27

Сам ампутував собі ногу, щоб вижити: історія воїна, яка вразила мережу

16:16

Стилістка показала найуніверсальнішу річ у гардеробі: які образи з нею створитиВідео

16:16

Між Україною і Польщею виник новий скандал через Шухевича: всі деталі конфлікту

16:16

Долар пішов униз, а євро раптово підскочив: курс валют на 22 жовтня

16:01

Друге життя старих наволочок: 8 практичних ідей, які здивують своєю простотою

15:50

КМДА відмовила у проведенні концерту Анни Трінчер: співачка розплакалася

15:41

Місячний календар на листопад 2026 року - коли планувати важливі справи

15:39

У Росії розбився винищувач Су-30СМ: що сталося з екіпажем

15:37

"Шрами залишаються": принц Гаррі зробив важливий крок щодо Вільяма

15:29

Волочкова знову в лікарні: що сталося з прихильницею Путіна

14:56

Не лише блекаути: Росія визначила 7 нових цілей для ударів по Україні, що відомо

14:54

Зеленський згоден на мирну угоду з РФ за умови заморозки по нинішній лінії фронту

14:34

Гороскоп Таро на завтра, 22 жовтня: Тельцям — не думати, Левам — змінити курс

Реклама
14:32

На який компроміс по Україні готовий піти Путін: росЗМІ дізналися

14:17

Продюсер розповів, чому Данилко не перекладає пісні українською мовою

14:15

Що не можна робити на Хеловін: прикмети, заборони та давні повір'я

14:14

Достатньо доби в теплі: хитрість, яка допоможе дровам горіти значно краще

13:58

Навіщо класти винні корки у квіткові горщики: простий спосіб допомогти рослинам

13:55

Пісня 1971 року не очолила чарти, але стала безсмертним рок-гімномВідео

13:54

"Більше не спонсорую": Остапчук зробив різку заяву щодо скандалу з Горняк

13:46

ППО стало складніше відбивати атаки РФ: Ігнат пояснив, що відбувається

13:27

Була п’яна: затримана у США зірка "Від пацанки до панянки" вийшла на зв’язок

12:53

Чотири знаки зодіаку забудуть про чорну смугу: попереду щасливі зміни

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти