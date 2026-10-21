Вирішальні вісім тижнів: названо три дати, які визначать долю України

The Atlantic оприлюднив сценарій примусу України до миру.

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The Atlantic пише, чиї рішення за спиною Києва визначать результат війни / Колаж: Главред, фото: mfa.gov.cn, ОП

Про що пише The Atlantic:

Росія планує використати зиму як зброю проти України

Путін хоче обговорити розподіл сфер впливу з Трампом і Сі

Переговори без Києва загрожують примусом до невигідного миру

Найближчі вісім тижнів стануть вирішальними для України. Країна-агресор Росія планує використати зиму як зброю. Окупанти вже виготовили достатньо ракет і безпілотників, щоб вивести з ладу українську енергетику. У цей же період три події можуть визначити майбутнє України. Про це пишуть журналісти Джонатан Лемір і Саймон Шустер у статті для американського видання The Atlantic.

Вибори у США

Перша подія, яка може вплинути на російсько-українську війну, - це вибори у США 3 листопада, до яких залишилося два тижні.

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"Лідери в Києві побоюються, що якщо демократи виграють вибори в одній або обох палатах Конгресу, президент Трамп може ще більше налаштуватися проти них в останні тижні повного контролю республіканців над Вашингтоном", - йдеться в статті.

Новий склад Конгресу приступить до роботи лише 3 січня 2027 року. До цього моменту Трамп зможе діяти, не піддаючись впливу нового розкладу сил у законодавчому органі.

"Наступні великі національні вибори відбудуться не раніше, ніж через два роки - достатньо часу для Трампа, щоб чинити тиск на Україну, не побоюючись, що виборці покарають республіканців", - йдеться у статті.

Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї

Друга подія - це саміт у середині листопада в Китаї, де президент Росії Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спланувати, як закінчити війну, але без участі України в переговорах.

"За словами радників, президент бачить себе в ролі посередника між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським під час підписання мирної угоди, навіть якщо йому доведеться вдатися до тиску на Україну", - зазначають автори статті.

"Не дивно, що Трампа приваблює ця ідея. Його повага до Путіна порівнянна лише з його повагою до Сі Цзіньпіна, якого він з розмахом приймав у Білому домі минулого місяця. Раніше його інтригувала ідея поділу світу трьома державами - Китаєм, Росією та Сполученими Штатами - на сфери впливу, хоча Москва в наші дні навряд чи має такий міжнародний вплив, як Вашингтон чи Пекін", - йдеться у статті.

Один український чиновник, який висловився на умовах анонімності, зазначив, що важко не відчувати себе відстороненим від ухвалення рішень, які визначатимуть майбутнє країни.

"Наша стурбованість полягає в тому, що вони розглядають це як нову Ялтинську конференцію, щоб розділити світ на сфери впливу", - сказав він.

Йдеться про історичну аналогію з Ялтинською конференцією 1945 року, на якій лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали післявоєнний устрій Європи.

Трамп повідомив журналістам, що готовий розглянути можливість участі у зустрічі. Для нього це була б перша особиста зустріч із Путіним після переговорів на Алясці в серпні 2025 року, які, за оцінкою видання, не дали результатів.

Саміт G20

Третя важлива дата - це саміт G20 на полі для гольфу Трампа в районі Маямі, запланований на середину грудня.

За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про припинення війни Росії проти України.

Президент України вже погодився взяти участь у саміті та заявив про готовність зустрітися з Путіним заради припинення війни. Однак російський диктатор на момент публікації ще не підтвердив свою участь.

До речі, можлива присутність Путіна на саміті має символічне значення. Якщо він візьме участь у багатосторонній зустрічі в західній країні, це стане його першим подібним візитом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас головне питання полягає не лише в тому, чи відбудеться зустріч, а й у тому, які умови можуть бути запропоновані сторонам. Київ раніше відкидав територіальні поступки, зокрема відмову від претензій на Донбас. Автори матеріалу попереджають, що за певного сценарію переговори можуть перетворитися не на пошук взаємоприйнятної угоди, а на примус України до невигідних умов.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, 20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни за участю президента України Володимира Зеленського, спеціального посланця президента США Стівена Віткоффа, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Олександра Стубба, а також зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни. Віткофф має зустрітися з російською стороною. Детальніше читайте в матеріалі: Переговори Зеленського та Віткоффа завершилися: який план миру передадуть Путіну.

21 жовтня спеціальний посланник США Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі запропонує російському диктатору Володимиру Путіну прямі переговори з главою Білого дому Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у спробі домогтися припинення вогню, пише Politico.

Раніше в Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути країну-агресора Росію до продовження війни проти України. Київ, у свою чергу, підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга.

Чи можливе енергетичне перемир’я з РФ: думка експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначав, що Україна вступає у складну зиму, а перспективи швидкого досягнення домовленостей про припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі залишаються невизначеними.

За його словами, шанс на енергетичне перемир’я ще є, однак для цього потрібна політична воля Кремля.

"Ми, на жаль, вступаємо у важку зиму. На мій погляд, пропущено основний час для ухвалення рішення про секторальне перемир’я. І те, як розвивається ситуація, точно не свідчить про можливість швидкого досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетиці", - зазначив експерт.

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Про джерело: The Atlantic The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

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