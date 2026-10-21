РФ втратила більше територій, ніж захопила: в ISW розповіли про провал наступу

Однією з причин невдач російської армії стала українська операція "Вівальді", яка завдала серйозних втрат 144-й мотострілецькій дивізії РФ.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-poteryala-bolshe-territoriy-chem-zahvatila-v-isw-rasskazali-o-provale-nastupleniya-10805891.html Посилання скопійоване

Армія РФ втратила більше територій, ніж захопила / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

З початку вересня війська РФ втратили контроль над 112 кв. км території

Українські підрозділи просунулися до річки Жеребець

З початку вересня до середини жовтня 2026 року російські війська втратили контроль над 112 квадратними кілометрами території. При цьому з початку року окупантам вдалося захопити близько 100 квадратних кілометрів. Такі дані наводить Інститут вивчення війни (ISW).

Однією з причин невдач російської армії стала українська операція "Вівальді", яка завдала серйозної шкоди 144-й мотострілецькій дивізії РФ. Про це заявив командир Третього армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький.

відео дня

За його словами, внаслідок дій українських військових дивізія фактично втратила здатність діяти як організований бойовий підрозділ. Тепер російському командуванню доведеться відновлювати її боєздатність, перш ніж планувати нові наступальні операції на Лиманському напрямку. Це додатково ускладнить поповнення та перегрупування сил російської армії.

У ISW також зазначили, що операція "Вівальді" порушила плани РФ щодо оточення українських військ з півночі в районі так званого фортечного поясу Донецької області. Українські підрозділи просунулися до річки Жеребець, завдяки чому лінія фронту скоротилася, а ЗСУ отримали можливість закріпитися на вигідніших оборонних рубежах.

Нові позиції дають змогу українським захисникам ефективніше використовувати піхоту, безпілотники та артилерію. Тепер для відновлення наступу в напрямку Лимана російським військам доведеться знову форсувати річку, що створить додаткові труднощі для їхнього просування.

Спочатку російське командування розраховувало обійти Лиман через Святогірськ, а потім з’єднатися в районі Барвинкового Харківської області з іншим угрупованням. Воно мало наступати з південного заходу через Добропільський напрямок.

Однак українська операція зірвала реалізацію цього задуму. У результаті російським військам довелося перейти до прямих атак на схід від Слов’янська та Краматорська, де українські військові заздалегідь підготували укріплені оборонні позиції.

За оцінкою аналітиків ISW, наступ у лоб на добре підготовлену оборону вимагатиме від російської армії значно більших зусиль і може обернутися новими суттєвими втратами.

Крім того, експерти звернули увагу на збільшення втрат російських військ з літа 2026 року. Згідно з наведеними ними даними, за кілька місяців армія РФ втратила понад 40 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Операція "Вівальді" - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав , що Сили оборони в рамках операції "Вівальді" звільнили Шандриголово, Дерилово, а також встановили повний контроль над Дробішевим.

Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус під час операції "Вівальді" задіяв модернізовані наземні роботи з гранатометами, які атакували позиції РФ без безпосередньої участі піхоти.

Раніше Зеленський заявив, що українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді".

Більше новин:

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об’єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створено у 2025 році на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред