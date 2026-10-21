Однією з головних особливостей треку "I’d Love to Change the World" стало незвичайне поєднання музичних напрямків.

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Пісня 1971 року не очолила чарти, але стала безсмертним рок-гімном / колаж: Главред, фото: facebook.com/tenyearsafterband

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Композиція "I’d Love to Change the World" вийшла 31 серпня 1971 року

На платформі Spotify пісня набрала понад 217 мільйонів прослуховувань

Британський рок-гурт Ten Years After у 1971 році випустив композицію "I’d Love to Change the World" ("Я б хотів змінити світ"), яка з часом перетворилася на один із знакових рок-гімнів своєї епохи. Хоча трек не зміг посісти перше місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100, він поступово завоював популярність і залишив помітний слід в історії музики. Про це пише журнал Parade.

На відміну від пісень, які миттєво підкорюють чарти, композиція Ten Years After набирала популярність поступово. У підсумку вона піднялася до 40-ї позиції Billboard Hot 100, а з часом набула статусу культового хіта, що відображає настрої цілого покоління.

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"I’d Love to Change the World": історія пісні

Композиція вийшла 31 серпня 1971 року і стала головним синглом шостого студійного альбому гурту Ten Years After під назвою "A Space in Time". Автором пісні став фронтмен гурту Елвін Лі. Продюсуванням займався Кріс Райт за участю Columbia Records.

Однією з головних особливостей треку стало незвичайне поєднання музичних напрямків. Меланхолійні фолкові мотиви тут переплітаються з блюз-роком та виразними партіями електрогітари. Завдяки такому контрасту композиція набула самобутнього звучання, яке допомогло їй виділитися серед рок-релізів початку 1970-х років.

Не менш важливу роль відіграв текст пісні. У ньому знайшли відображення суспільні суперечності та політична напруженість кінця 1960-х - початку 1970-х років, зокрема настрої, пов’язані з війною у В’єтнамі. Елвін Лі використовував іронію та спостережливість, передаючи розчарування та суперечливі почуття представників контркультури, які прагнули змінити світ, але стикалися зі складністю цього завдання.

Чому пісня залишається популярною через 55 років

За десятиліття "I’d Love to Change the World" перетворилася на визнану класику рок-музики. Композиція продовжує лунати на радіостанціях і знаходити нових слухачів, незважаючи на те, що з моменту її виходу минуло понад півстоліття.

Популярність треку зберігається й у цифрову епоху. На платформі Spotify пісня набрала понад 217 мільйонів прослуховувань, підтвердивши свій статус культового хіта.

Історія "I’d Love to Change the World" показує, що для музичної спадщини не обов’язково очолювати чарти одразу після виходу. Іноді композиції потрібен час, щоб знайти свою аудиторію та стати справжнім гімном покоління.

Прослухати пісню можна тут

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Ten Years After Ten Years After - британський рок-гурт, заснований у 1966–1967 роках, який став одним із найяскравіших представників блюз-року, хард-року та раннього психоделічного року на рубежі 1960-х і 1970-х років. Світову славу колективу приніс легендарний, надзвичайно енергійний виступ на культовому фестивалі Вудсток у 1969 році з композицією "I'm Going Home". Лідером, вокалістом і гітаристом класичного складу був Елвін Лі. Його називали одним із найшвидших і найтехнічніших гітаристів свого часу. Музикант пішов з життя у 2013 році. Окрім Елвіна Лі, до класичного квартету входили Лео Лайонс (бас-гітара), Рік Лі (ударні) та Чік Черчил (клавішні). Найвідомішою студійною піснею гурту в США став антивоєнний маніфест "I'd Love to Change the World" (1971). Серед інших знакових треків - "Love Like a Man" (єдиний сингл, що потрапив до топ-10 британського чарту), "Good Morning Little Schoolgirl" та "One of These Days". Гурт користувався величезною популярністю у США та Великій Британії. Вісім їхніх альбомів потрапляли до британського Top 40 (платівки Ssssh і Cricklewood Green досягали 4-го місця), а 12 релізів відзначилися в американському чарті Billboard 200. Музика Ten Years After поєднувала в собі важкі блюзові рифи, джазові елементи та стрімкі гітарні імпровізації. Колектив із змінами у складі продовжує існувати та давати концерти й донині, залишаючись важливою частиною історії класичного року.

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