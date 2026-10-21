'Шрами залишаються': принц Гаррі зробив важливий крок щодо Вільяма

Принц Гаррі зробив несподівану заяву про готовність покласти край тривалому конфлікту з королівською родиною.

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Принц Гаррі та принц Вільям - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, princeandprincessofwales

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Принц Гаррі закликав королівську сім'ю до примирення

Чому герцог Сассекський прийняв таке рішення

Герцог Сассекський зробив несподівану публічну заяву про готовність покласти край багаторічному конфлікту з королівською родиною. У своєму свіжому інтерв’ю журналу GQ принц Гаррі наголосив, що на тлі масштабних світових потрясінь будь-яка ворожнеча втрачає будь-який сенс, а головним пріоритетом для всіх має стати довгоочікуване примирення.

Принц відверто визнав, що минулі образи залишили глибокий слід у стосунках всередині монаршої родини. Втім, на думку Гаррі, у житті кожної людини й без того достатньо драми, щоб витрачати сили й енергію на підтримання старої ворожнечі.

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Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / фото: instagram.com, meghan

"З огляду на все, що зараз відбувається у світі, найважливіше - це примирення. Саме в цьому полягає головне", - заявив принц.

Він також додав, що душевні рани потребують часу для загоєння, проте зациклюватися на них не варто. Таким чином молодший син короля Чарльза III висловив бажання налагодити стосунки не лише з батьком, а й із принцом Вільямом.

Британська королівська родина / фото: instagram.com, princeacndprincessofwales

"Шрами залишаються назавжди. Але те, як ви сприймаєте те, що сталося, і як до цього ставитеся, а також ваша здатність відпустити минуле - це те, до чого я закликав би кожного", - відверто заявив принц Гаррі.

Пізніше пресслужба герцога Сассекського опублікувала офіційне пояснення для британських ЗМІ. Представники принца підкреслили, що його слова не містили прихованих докорів чи натяків на адресу короля Чарльза III або принца Вільяма. За їхніми словами, це була щира пропозиція остаточно перегорнути сторінку.

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Про персону: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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