РФ і Україна опинилися в безвиході на фронті і в переговорах: CNN розкрило позиції сторін

Україна та її європейські партнери шукають можливий компроміс, тоді як Кремль прагне зміцнити відносини з американською адміністрацією.

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Росія та Україна опинилися в глухому куті на фронті та в переговорах / Колаж: "Главред", фото: скріншоти з YouTube, Офіс президента України

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Які умови висуває Росія

Як дії Трампа впливають на Україну

Чому Трамп змінює підхід до війни

Переговори про припинення війни Росії проти України фактично зайшли в глухий кут. Поки Київ та європейські союзники намагаються виробити умови угоди, прийнятні для президента США Дональда Трампа, Москва просуває власні вимоги та пропонує Вашингтону перспективи економічного співробітництва. Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, дипломатичні зусилля розвиваються одразу у двох напрямках. Україна та її європейські партнери шукають можливий компроміс, тоді як Кремль прагне зміцнити відносини з американською адміністрацією, пропонуючи їй ділові можливості. Водночас російські війська продовжують наступальні дії на фронті.

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У переговорах беруть участь спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які підтримують контакти з представниками обох сторін.

Які умови висуває Росія

Однією з головних перешкод для досягнення мирної угоди залишаються вимоги Москви. Російський диктатор Володимир Путін домагається передачі Росії решти Донбасу, яка перебуває під контролем України, без необхідності завойовувати ці території військовим шляхом.

Крім того, Кремль продовжує наполягати на демілітаризації України, відмові від вступу до НАТО та зміні влади в Києві. Як зазначає CNN, подібні вимоги залишаються вкрай важкоздійсненними або фактично нездійсненними в нинішніх умовах.

Таким чином, питання територіальних поступок залишається одним із основних інструментів тиску Москви на українську сторону.

Чому Київ відмовляється віддавати Донбас

Україна не розглядає передачу територій Росії як прийнятний спосіб завершити війну. Одним із ключових аргументів Києва є стратегічне значення підконтрольної частини Донецької області, де розташовані важливі оборонні рубежі.

Російські безпілотники регулярно атакують Краматорськ, загрожуючи, зокрема, мирним жителям. Під ударами також опиняються Слов’янськ, Добропілля та Костянтинівка, які страждають від авіаційних бомбардувань та інших російських атак. Через бойові дії нормальне життя в цих містах суттєво порушено.

На важливість оборони Донецької області вказував і державний секретар США Марко Рубіо. В інтерв’ю Breitbart News він заявив, що Росія контролює близько 89% території регіону, а решту 11% утримує Україна.

За словами Рубіо, Київ вважає ці території останнім важливим оборонним рубежем, втрата якого може відкрити російським військам шлях для подальшого просування.

"Вони стверджують, і військові стратеги кажуть, що це правда, що це остання лінія оборони… Звідти просто прямий шлях на Київ", - зазначив глава Держдепартаменту.

Він також звернув увагу на те, що російська армія, не досягаючи всіх поставлених цілей на полі бою, продовжує завдавати Україні серйозної шкоди ударами безпілотників, балістичних ракет та атаками на енергетичну інфраструктуру. Україна, у свою чергу, завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

Рубіо позитивно оцінив зусилля Віткоффа та Кушнера, спрямовані на припинення війни, однак підкреслив, що у Вашингтона є й інші зовнішньополітичні завдання.

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася, але зрештою у нас є й інші пріоритети у світі, на яких ми також зосереджені", - заявив він.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Як дії Трампа впливають на Україну

Протягом останніх тижнів адміністрація президента США вжила низку заходів, які можуть виявитися вигідними для Росії. При цьому Вашингтон поки що не представив чіткого остаточного плану мирної угоди.

Зокрема, CNN звертає увагу на рішення, пов’язані з постачанням російського дизельного палива, ініціативу тимчасово припинити удари по енергетичній інфраструктурі, роботу супутникової системи Starlink та обмін розвідувальною інформацією.

Серед інших факторів телеканал називає затримки з поставками американських ракет-перехоплювачів та неодноразові заклики Трампа до президента України Володимира Зеленського піти у відставку.

Водночас фінансова підтримка Києва з боку США за останні місяці значно скоротилася. У результаті європейські держави змушені брати на себе дедалі більшу частину витрат на військову допомогу Україні.

Втім, відносини Києва та Вашингтона не зводяться виключно до розбіжностей. Після зустрічей у Норвегії Зеленський висловив надію на позитивну відповідь Рубіо щодо систем протиповітряної оборони Patriot та супутникового зв’язку Starlink.

Український президент також подякував США за відновлення обміну розвідувальними даними.

"Вдячні за те, що обмін розвідувальними даними зі Сполученими Штатами тепер працює", - заявив Зеленський.

Тим часом Віткофф готується до поїздки в Росію. Однак зміст пропозицій, які він має намір представити Путіну, поки що залишається невідомим.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому Трамп змінює підхід до війни

За оцінкою CNN, дії американського президента можуть бути пов’язані, зокрема, з внутрішньополітичними розрахунками напередодні проміжних виборів у США. У американському політичному істеблішменті частина представників прагне дистанціюватися від курсу Трампа щодо Росії, а деякі ініціативи адміністрації стикаються з практичними обмеженнями.

Наприклад, домовленості щодо російського дизельного палива навряд чи зможуть швидко призвести до помітного зниження цін на бензин у США. Крім того, європейські обмеження здатні скоротити економічні вигоди, які Росія розраховує отримати від співпраці з американською стороною.

Не виправдалися й очікування, пов’язані з енергетичним перемир’ям: оголошена ініціатива виявилася недовготривалою. Питання роботи Starlink та обміну розвідувальною інформацією також залишаються предметом суперечок.

У цій ситуації дії Вашингтона можуть визначатися не лише прагненням домогтися припинення війни, а й політичними перспективами Трампа після проміжних виборів.

Київ готується до можливого скорочення підтримки з боку США

Україна, судячи з її дій, поступово адаптується до ймовірності подальшого скорочення американської допомоги. Київ намагається вибудувати стратегію, яка дозволить йому діяти більш самостійно, якщо розраховувати на колишній рівень підтримки Вашингтона стане неможливо.

Європейські союзники України також розуміють необхідність підготовки до можливих змін у американській зовнішній політиці.

При цьому повного розриву відносин між Києвом і Вашингтоном не сталося. У вівторок Рубіо провів 45-хвилинну телефонну розмову із Зеленським. Цей контакт свідчить про те, що американська адміністрація продовжує підтримувати діалог з українським керівництвом, незважаючи на розбіжності щодо подальших кроків.

Які рішення за спиною Києва визначать результат війни

Найближчі вісім тижнів стануть вирішальними для України. У цей же період три події можуть визначити майбутнє України. Про це пишуть журналісти Джонатан Лемір і Саймон Шустер у статті для американського видання The Atlantic.

Перша подія, яка може вплинути на російсько-українську війну, - це вибори в США 3 листопада, до яких залишилося два тижні.

Друга подія - це саміт у середині листопада в Китаї, де президент Росії Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спланувати, як закінчити війну, але без участі України в переговорах.

Третя важлива дата - це саміт G20 на полі для гольфу Трампа в районі Маямі, запланований на середину грудня.

За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про припинення війни Росії проти України.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, 20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни за участю президента України Зеленського, спецпосланця президента США Віткоффа, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Олександра Стубба, а також зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни. Віткофф має зустрітися з російською стороною. Детальніше читайте в матеріалі: Переговори Зеленського та Віткоффа завершилися: який план миру передадуть Путіну.

21 жовтня спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він представить Кремлю оновлену пропозицію щодо завершення війни.

Раніше в Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також за кордоном є багато філій. Окрім США, телекомпанія транслює свої програми через кабельну мережу також і в Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення у 212 інших країнах світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться понад 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

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