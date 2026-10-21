КМДА відмовила у проведенні концерту Анни Трінчер: співачка розплакалася

Проведення масового заходу в закритому приміщенні під час регулярних повітряних тривог пов’язане з серйозною відповідальністю.

https://glavred.net/stars/kgga-otkazala-v-provedenii-koncerta-anny-trincher-pevica-rasplakalas-10805990.html Посилання скопійоване

КМДА відмовила у проведенні концерту Анни Трінчер / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Коротко:

Про перенесення концерту Трінчер повідомила зі сльозами на очах

Нова дата виступу - 5 червня 2027 року

Українська співачка Анна Трінчер перенесла масштабний сольний концерт "Зірочка Палац", який мав відбутися цього року у Палаці спорту в Києві. Нова дата виступу - 5 червня 2027 року. Причиною стали питання безпеки на тлі регулярних повітряних тривог у столиці.

Підготовка до масштабного шоу тривала кілька місяців. Команда артистки вже підготувала костюми, затвердила концертну програму та сцену. Однак провести захід, на який очікували близько 10 тисяч глядачів, у нинішніх умовах виявилося неможливо.

відео дня

Про перенесення концерту Трінчер повідомила в Instagram зі сльозами на очах. За словами співачки, рішення далося їй нелегко, оскільки підготовка практично завершилася. При цьому артистка розповіла, що отримала відмову від Київської міської державної адміністрації на проведення заходу.

"Це очевидний вибір, але він досить болючий і сумний. Не могла змиритися з цією новиною. У нас було готове майже все: пошили костюми, визначилися з програмою, сцену затвердили. Але я отримала відмову від Київської міської адміністрації щодо заборони проведення мого концерту у Палаці спорту. Дуже сумно повідомляти про перенесення", - поділилася Анна.

Чому концерт перенесли на 2027 рік

До останнього моменту співачка сподівалася, що зможе зустрітися з шанувальниками у запланований день. Однак у підсумку вона вирішила не ризикувати безпекою тисяч людей, які мали прийти на виступ.

Артистка підкреслила, що проведення масового заходу в закритому приміщенні під час регулярних повітряних тривог пов'язане з серйозною відповідальністю. Тому концерт вирішили перенести на літо наступного року.

При цьому Трінчер не обійшлася без гумору: вона зазначила, що тепер глядачам хоча б не доведеться стояти в чергах до гардеробу.

"Я чудово розумію, що зібрати 10 тисяч людей в одному приміщенні в Києві, де постійно лунають повітряні тривоги, неможливо. Я не можу собі цього дозволити й взяти на себе таку відповідальність, бо ваша безпека понад усе", - пояснила співачка.

Анна також подякувала шанувальникам за підтримку та всім, хто брав участь у підготовці шоу. Вона запевнила, що зустріч із аудиторією обов’язково відбудеться, незважаючи на вимушене перенесення.

Організатори повідомили, що всі раніше придбані квитки залишаються дійсними на нову дату - 5 червня 2027 року.

Анна Трінчер / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, що в американському місті Санрайз, штат Флорида, була затримана Владислава Роговенко (Колесніченко), яка прославилася завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки".

Раніше такожна війні проти російських окупантів загинув український YouTube-блогер Кирило Солошенко, відомий під псевдонімом "Кирюша Аккуратный". Йому було 35 років.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анна Трінчер Анна Трінчер - українська співачка та актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред