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"Треба показати дубину": Максакова назвала єдиний спосіб змусити Путіна до миру

Дар'я Пшеничник
21 жовтня 2026, 11:16
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Путіна зупинить лише сила та тиск світу, а не дипломатія. Про це заявила Марія Максакова, закликавши дієво підтримати героїчний опір України.
Путин, армия РФ
Що може зупинити Путіна / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Міноборони РФ

Головне зі слів Максакової:

відео дня
  • Путіна зупинить лише демонстрація сили
  • Оточення потурає божевіллю російського диктатора
  • Україна здійснює героїчний опір агресору

Військово-політична поведінка Кремля та його готовність до реального діалогу залишаються однією з найгостріших тем у міжнародному порядку денному. Колишня депутатка Держдуми РФ, оперна співачка та громадська діячка Марія Максакова під час чату на Главреді розібрала психологічний стан російського диктатора Володимир Путіна, фактор впливу Пекіна та єдиний важіль, здатний примусити Кремль до миру.

Божевілля без опору: чому Кремль не шукає миру

За словами Максакової, сподіватися на дипломатичну гнучкість чи здоровий глузд російського керівництва - марна справа. Поки всередині РФ та поза її межами немає достатньої сили протидії, путінська агресія лише наростатиме.

"Мало того, що цей маніяк грається сам із собою, так ще й його оточення всіляко потурає його делірію (стан сильного затьмарення свідомості, божевілля, - ред.). Усередині країни Путін поки що не відчуває опору. Та й багато європейських країн теж не особливо чинили опору (риторика вражала, але торгівля тривала досі)", - наголосила вона.

Спікерка зазначила, що зупинити диктатора традиційними домовленостями вже неможливо, адже з часом рівень його амбіцій та відриву від реальності тільки зростає.

"Щоб привести його до тями, треба показати "дубину", яка спрямована проти нього. Делірій Путіна так довго не зустрічав опору, що й те, чого він злякається, має ставати дедалі більшим. Того, чим його можна було налякати 10 років тому, вже недостатньо, щоб налякати його сьогодні", - заявила Максакова.

"Peace through strength" та китайський фактор

Оцінюючи глобальний розклад сил, експертка згадала формулу Рональда Рейгана - "Мир через силу" (Peace through strength). Вона переконана, що "вісь зла" у складі Росії, Ірану та Північної Кореї реагує виключно на жорсткі та безкомпромісні аргументи.

При цьому суттєвим фактором зламу ситуації може стати позиція Китаю. За словами Максакової, економіка КНР тривалий час отримувала вигоду від поточних подій, однак тверда позиція США та загроза нових санкцій здатні змінити вектор Пекіна. Сигналом цього стало запровадження обмежень, проти яких Сі Цзіньпін, очевидно, вирішив не заперечувати.

Героїзм України на тлі подвійних стандартів

Максакова підкреслила, що для остаточної зупинки агресора світова спільнота повинна діяти єдиним фронтом і припинити практику напівзаходів. Вона захопилася стійкістю українського народу, який протистоїть ворогу у надскладних умовах.

"Саме тому я весь час кажу, що треба навалитися всіма разом. Інакше з кожним разом він буде дедалі більше і більше божеволіти, і нам доведеться наздоганяти розлюченого буйно-божевільного. Потрібно нарешті підтримати видатні зусилля України, адже просто неймовірно, захищаючи стільки років свою територію за наявності подвійних стандартів у більшості країн, завдавати істотної шкоди ворогу, який перевершує нас у 26 разів за різними параметрами. Це - героїзм", - підсумувала спікерка.

Дивіться запис розмови з Марією Максаковою, в якій вона розповіла про травми Путіна, його бункери та розробку "еліксиру безсмертя", чуму в Росії та про те, що зупинить диктатора:

Трамп знайшов слабке місце Путіна: думка експерта

Крім того, Марія Максакова під час чату на сайті Главред заявила, що президент США Трамп знайшов дієві важелі тиску на Володимира Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. Йдеться про санкції, які почали завдавати безпосередньої шкоди оточенню російського президента.

Одним із ключових інструментів тиску Максакова назвала обмеження щодо платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових санкцій як альтернативу SWIFT. На її думку, саме ці заходи зачепили фінансові інтереси оточення Путіна.

"Мені здається, що саме санкції проти А7 (А7 - це глобальна платіжна мережа, яку використовували Росія та Іран для обходу фінансових обмежень, вона працювала як альтернатива SWIFT, - ред.) стали тим, що безпосередньо зачепило активи путінського угруповання. Лише зараз вони почали зазнавати прямих збитків", - зазначила Максакова.

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Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, 20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни за участю президента України Володимира Зеленського, спеціального посланця президента США Сва Стівена Віткоффа, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Олександра Стубба, а також зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни. Віткофф має зустрітися з російською стороною. Детальніше читайте в матеріалі: Переговори Зеленського та Віткоффа завершилися: який план миру передадуть Путіну.

21 жовтня спеціальний посланник США Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі запропонує російському диктатору Володимиру Путіну прямі переговори з главою Білого дому Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у спробі домогтися припинення вогню, пише Politico.

Раніше в Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про завершення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути країну-агресора Росію до продовження війни проти України. Київ, у свою чергу, підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга.

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Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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