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Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

Марія Николишин
19 жовтня 2026, 15:58
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 20 жовтня.
Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня
Курс валют в Україні на 20 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют в Україні у вівторок
  • Яка нова вартість долара

На вівторок, 20 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар та євро різко подорожчали, а вартість польської валюти залишилася незмінною. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,00 грн/дол. Водночас 19 жовтня валюта коштувала 44,86 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 14 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 20 жовтня встановлено на рівні 50,53 грн/євро, що на 4 копійки більше, ніж у понеділок (50,49 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,55 грн/злотий, що відповідає показникам 19 жовтня. Отже, вартість валюти залишилася незмінною.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют упродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що попри серйозні загрози для гривні, різких потрясінь найближчим часом очікувати не варто.

За його прогнозом, курс долара на міжбанку 19-25 жовтня, ймовірно, триматиметься в коридорі 44,85-45,25 грн, а євро – 50-51 грн.

"Протягом 19-25 жовтня валютний ринок, найімовірніше, пройде у звичному режимі: значний фундаментальний тиск поєднуватиметься з відносно невеликими курсовими коливаннями", - зазначає Лєсовий.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, рекордний курс долара в Україні було зафіксовано 14 жовтня. Тоді НБУ підняв вартість валюти до 45,08 грн/дол.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар.

Водночас банкір Тарас Лєсовий заявляв, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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