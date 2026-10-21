"Ганьблять нашу країну": Астаф'єва жорстко рознесла Винника та Потапа

Даша Астаф’єва різко розкритикувала Потапа та Олега Винника за байдужість до війни.

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Даша Астаф'єва висловилася щодо Олега Винника / колаж: Главред, скріншот із відео

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Даша Астаф'єва розкритикувала Потапа та Олега Винника

Кого з артистів співачка вважає прикладом для наслідування

Відома українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва відкрито висловилася про колег по шоу-бізнесу, які, на її думку, продовжують жити звичним життям та ігнорують реальну допомогу українській армії. В інтерв’ю проєкту "Зі своїми по суті" артистка різко розкритикувала Потапа, Олега Винника та інших зірок.

За словами Астаф'євої, після повномасштабного вторгнення її ставлення до соціальних мереж та публічності кардинально змінилося. Тепер для неї важливо спрямовувати свою медійність на користь країні та допомогу військовим. Артистка зізналася, що їй гірко спостерігати за знаменитостями, які роками будували кар'єру на любові української аудиторії, а зараз продовжують демонструвати розкішне життя за кордоном, майже не згадуючи про війну.

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Даша Астаф’єва - інтерв’ю / скрін з відео

"Є люди, які не змінилися. Їм приємно показувати, що вони їдять, у що одягаються, де відпочивають і яка в них класна квартира. Але наша країна від цього не зміниться. У нас є дуже яскравий приклад артистів, які багато років перебували в топах. Де вони зараз? Як вони ганьблять нашу країну. Просто подумайте: ми роками любили Потапа, Олега Винника тощо. Скільки вони збирали на концертах? Ви уявляєте, якби ці люди зараз збирали кошти на армію та допомагали, наскільки легше було б усім нам?" - висловилася виконавиця.

Водночас Даша зазначила, що підтримує свідомих лідерів думок, які з перших днів війни системно займаються волонтерством. Серед тих, чию роботу вона щиро поважає, співачка виділила гурт "Курган & Agregat", шоумена Андрія Беднякова та блогера Олексія Дурнева.

Даша Астаф’єва - волонтерство / фото: instagram.com, Даша Астаф’єва

"Я підтримую лише свідомих людей. Курган & Agregat, які кожні кілька місяців вирушають у благодійні тури, збирають мільйони для наших захисників, постійно займаються волонтерством, мене підтримують. Я не уявляю жодного закритого зібрання без Андрія Беднякова, Олексія Дурнева, без Курган & Agregat і без усіх, на кого покладаю надії", - додала Астаф’єва.

Даша Астаф’єва / інфографіка Главред

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