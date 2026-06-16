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Долар перевалить за 50 грн, зросте "мінімалка": Кабмін представив план до 2029 року

Руслана Заклінська
16 червня 2026, 14:48
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Уряд представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки з двома сценаріями розвитку економіки.
Долар перевалить за 50 грн, зросте 'мінімалка': Кабмін представив план до 2029 року
Уряд представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Представлено Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки
  • Прогнозується поступове зростання курсу долара
  • Мінімальна зарплата може зрости приблизно на 29%

Уряд представив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Документ містить ключові макроекономічні прогнози, включно з курсом долара, динамікою зарплат і параметрами державного бюджету. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

Декларація була представлена міністром фінансів Сергієм Марченком за участі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та членів уряду. У ній Кабмін заклав два сценарії розвитку економіки залежно від перебігу війни - базовий (із завершенням бойових дій) та альтернативний (у разі їх продовження).

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Прогноз курсу долара

Навіть за оптимістичним сценарієм уряд очікує поступове послаблення гривні. Середньорічний курс долара, за прогнозами, зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029-му. На кінець 2029 року курс може сягнути близько 51,5 грн за долар.

Зростання мінімальної зарплати і соцстандартів

Уряд прогнозує поступове підвищення мінімальної заробітної плати протягом 2027–2029 років:

  • +10,4% у 2027 році;
  • +8,7% у 2028 році;
  • +7,1% у 2029 році.

За оцінками, сукупне зростання майже на 29% може підняти мінімальну зарплату до приблизно 11 155 грн. Також передбачено підвищення прожиткового мінімуму:

  • +10,9% у 2027 році;
  • +8,9% у 2028 році;
  • +7,1% у 2029 році.
Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Бюджет і витрати держави

За прогнозом уряду, державні видатки досягнуть піку у 2027 році, після чого поступово знижуватимуться:

  • 4,77 трлн грн у 2026 році;
  • 5,05 трлн грн у 2027 році;
  • 4,87 трлн грн у 2028 році;
  • 4,55 трлн грн у 2029 році.

Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2027 році оцінюється більш ніж у 2,1 трлн грн. Очікується підтримка міжнародних партнерів, зокрема ЄС, G7, МВФ і Світового банку.

У разі завершення активної фази війни уряд прогнозує прискорення економіки. Очікуване зростання реального ВВП становитиме:

  • +2,6% у 2026 році;
  • +4,5% у 2027 році;
  • +5,3% у 2028 році;
  • +6,7% у 2029 році.

Що буде з курсом долара до кінця року - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів в інтерв'ю Главреду, що різкого падіння гривні до кінця 2026 року не очікується. За його словами, суттєве послаблення національної валюти можливе лише за умов серйозного погіршення ситуації на фронті.

"Гіпотетично негативний сценарій міг би виникнути у разі дуже серйозного погіршення ситуації на фронті. Але на фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", - зазначив він.

Експерт також зазначив, що курс гривні наразі залишається в межах, закладених у державному бюджеті — близько 45,5 грн за долар.

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, що Національний банк України на 16 червня встановив офіційний курс долара та євро. Долар майже не змінився, але євро встановив новий історичний максимум.

Як раніше повідомляв Главред, голова Комітету економістів Андрій Новак пояснив, що війна є головним фактором, який впливає на курс гривні. Проте завдяки масштабній зовнішній підтримці Нацбанк має рекордні золотовалютні резерви, що дозволяє утримувати валюту від різких стрибків.

Також раніше експерт Олег Пендзин спрогнозував, що у другій половині року курс долара може зрости до 45,5–45,6 грн через підвищений попит на валюту та інфляційні ризики, але Нацбанк продовжить контроль за девальвацією.

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Про персону: Ольга Василевська-Смаглюк

Ольга Василевська-Смаглюк - українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії "Слуга народу". Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року (в. о. № 96), пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного вторгнення організувала штаб для видачі людям гуманітарної допомоги, брала участь в організації евакуації населення, спільно з ГО "Добробат" організувала ремонт пошкоджених будинків на території Димерської, Бородянської, Іванківської громад Київщини, спільно з UNICEF UKRAINE відбудувала 10 укриттів в школах та садочках деокупованої Київщини, відновила амбулаторію в Загальцях, провела ремонт в Публічній бібліотеці Вишгорода та в Клавдіївській сільській бібліотеці.

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