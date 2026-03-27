Курс долара може пробити нову психологічну межу: чого очікувати у квітні

За словами експерта, попри ризики, різкої девальвації гривны у квітні не прогнозується.

Яким буде курс долара у квітні

Головне з новини:

Валютні резерви зменшилися і тиск на гривню зростає

Долар у квітні триматиметься в межах 43,6–45 грн

Євро очікується в діапазоні 50–52,5 грн

Обсяги валютних резервів у березні скоротилися на 2,9 млрд доларів - до 54,8 млрд. Водночас цього цілком достатньо, щоб підтримувати стабільний валютний курс гривні протягом року. Однак надходження іноземних кредитів, за рахунок яких і формуються валютні резерви, значно скоротилося.

Про це у коментарі Главред розповів незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

"Угорщина продовжує блокувати виділення ЄС кредиту Україні. Без розблокування цього кредиту обсяг валютних резервів буде скорочуватися. Швидше за все, Україна у квітні не отримає перший транш цього кредиту, як раніше планувалося. Це посилюватиме тиск на гривну. Якщо курс долара закріпиться вище позначки 44 грн., то наступною метою зростання стане 45 грн., яка може бути досягнута у квітні", - пояснив він.

За словами Хмелевського, попри ризики, різкої девальвації у квітні не прогнозується. На міжбанківському ринку долар, за оцінками експерта, рухатиметься в межах 43,6–45 грн, тобто зберігатиме помірну волатильність.

Водночас попит на валюту може залишатися підвищеним, а зовнішні фактори - зокрема ескалація на Близькому Сході - здатні впливати на поведінку інвесторів та коливання світових валют.

Хмелевський нагадує, що загострення конфлікту традиційно призводить до падіння фондових ринків і зростання коливань долара щодо інших валют. У березні курс євро на українському міжбанку тримався в діапазоні 50,28–51,23 грн, фактично повторюючи лютневу динаміку завдяки стабільності пари євро/долар на світових ринках.

У квітні експерт очікує, що курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Курс валют на 27 березня 2026

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, на п`ятницю, 27 березня, долар дещо виріс, а євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Хмелевський Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

