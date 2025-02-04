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Долар трохи подешевшав: експерт сказав, чи варто купувати валюту

Анна Ярославська
4 лютого 2025, 12:01
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Девальвація гривні, ймовірно, продовжиться, вважає Олексій Плотніков.

Курс долара
Курс долара в Україні зростатиме й надалі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Курс долара в Україні продовжуватиме зростати. Поки є деяке зниження вартості валюти, можна скористатися нагодою та купити її зараз. Таку думку озвучив доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков.

За його словами, у держбюджеті 2025 року середній курс долара був закладений на рівні 45 гривень, що свідчать про те, що долар дорожчатиме й надалі.

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"Тобто девальвація гривні - це процес, який триває, і зворотного шляху я не бачу", - сказав Плотніков виданню РБК-Україна.

Серед факторів, які впливатимуть на вартість валюти, експерт назвав західну допомогу, яка зараховується до державного бюджету.

"Державі завжди вигідніше, коли національна одиниця дешевша, зараховувати цю допомогу, тобто більше зараховувати цієї допомоги", - пояснив Плотніков.

На курс гривні до долара також впливає абсолютна невизначеність у питанні завершення війни.

"Все це абсолютно не свідчить про те, що можуть бути зворотні рухи. Тобто долар дорожчає, гривня знецінюється. Я думаю, що ці процеси продовжаться. Можливо, це буде стрибками, можливо, це не буде повільно, але в принципі це рух в один бік", - вважає експерт.

Чи варто купувати долар?

Купувати долар по 42 гривні можна, якщо в українців є вільні гроші.

"Можна, але в принципі ті, хто повинен був купувати, вони купили по 38 або по 29, у кого була вільна гривня. Якщо у когось вона є, нехай купує, але не так вже й багато цієї вільної гривні", - додав він.

Курс долара в Україні - останні новини

Офіційний курс долара на понеділок, 3 лютого, встановили на рівні 41,73 грн за долар. Гривня зміцнилася на 9 копійок. Про це йдеться на сайті НБУ.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин порадив у першій половині року купувати долари, а в другій - євро. Однак усе залежатиме від розвитку ситуації в країні.

У 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але істотних коливань на валютному ринку не передбачається. До кінця року курс долара може досягти 45 гривень. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу України Олександр Савченко вважає, що курс долара в Україні згодом стабілізується і не буде далі перетинати позначку 43 грн, проте до кінця 2025 року валюта може подолати історичний рубіж.

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Хто такий Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

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