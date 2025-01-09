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Долар "злетить": банкір спрогнозував, яким буде курс в кінці 2025 року

Руслана Заклінська
9 січня 2025, 16:32
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Сергій Фурса радить інвестувати в ОВДП для захисту від інфляції та девальвації.
Долар 'злетить': банкір спрогнозував, яким буде курс в кінці 2025 року
Яким буде курс долара наприкінці 2025 року / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Ключові тези Фурси:

  • Курс долара у 2025 році зростатиме
  • До кінця року долар може досягти 45 гривень
  • Зміни курсу у межах 10% відповідають рівню інфляції

У 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але суттєвих коливань на валютному ринку не передбачається. До кінця року курс долара може сягнути 45 гривень. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі Київ 24.

"До кінця цього року долар буде по 45. Зміни в три гривні - це менше, ніж 10%. Це взагалі ні про що. Ну так, буде 45", - зазначив він.

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Експерт пояснив, що контрольована девальвація гривні є нормальним явищем для економіки під час війни. Фурса наголосив, що, враховуючи значний торговельний дефіцит, стабільність гривні за таких умов була б аномальною.

"Коли у нас шалений торгівельний дефіцит, було б дивно, якби гривня залишалася стабільною. Тому все абсолютно природно, без різких рухів, без якихось причин для паніки. Зміна в межах 10% за рік, коли інфляція плюс-мінус як раз 10%, це ні про що", - додав він.

Щоб убезпечити себе від негативного впливу девальвації та інфляції, Фурса рекомендує інвестувати в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

"У нас прибутковість ОВДП 14-16%. Ви можете обіграти інфляцію, потенційну девальвацію, просто вклавшись у гривневі ОВДП. Не відбувається нічого страшного для економіки і нічого страшного для звичайної людини", - сказав Фурса.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 6 січня курс долара в Україні встановив перший рекорд у 2025 році, досягнувши позначки 42,09 грн/дол. Курс євро того дня зріс до 43,33 грн/євро.

Також 8 січня офіційний курс долара встановили на рівні 42,23 гривні, що на 3 копійки більше, ніж попереднього дня. Євро, навпаки, трохи знизився: офіційний курс становить 43,88 гривні (-3 копійки).

Як повідомляв Главред, в 2025 році курс долара залишатиметься в межах 42–45 грн за долар без значних коливань. Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що бюджет країни передбачає середньорічний курс на рівні 45 грн/дол.

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Хто такий Сергій Фурса

Сергій Володимирович Фурса — український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, радіо- і телеведучий.
Народився в Києві. Навчався на економічному профілі Політехнічного ліцею НТУУ КПІ протягом 1996—1999 рр. У 2002 році закінчив Інститут прикладного системного аналізу НТУУ КПІ за спеціалізацією "Системний аналіз фінансового ринку".Також у 2006 закінчив Міжнародний університет фінансів.

Професійна кар'єра:

Аналітик, керівник відділу аналізу та галузевих досліджень — Укрсиббанк, 2005—2008;

Старший науковий співробітник з кредитів з фіксованим доходом — Renaissance Capital, 2008;

Старший аналітик — Astrum Investment Management, 2008—2011;

Спеціаліст відділу продажів боргових інструментів, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами — Dragon Capital, з 2011.

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