Долар та євро пішли в круте піке: скільки коштує валюта

Гривня зміцнила свої позиції щодо долара та євро

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Який офіційний курс долара та євро 3 лютого

Який курс долара та євро в обмінниках 3 лютого

Офіційний курс долара на понеділок, 3 лютого, встановили на рівні 41,73 грн за долар. Гривня зміцнилася на 9 копійок. Про це йдеться на сайті НБУ.

Щодо євро, національна валюта зміцнила свої позиції. Офіційний курс євро знизився на 19 копійок і становить 43,32 грн за євро.

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Готівковий курс долара до гривні у банках України знизився на 10 копійок і в середньому становить 42,10 грн за долар. Купити американську валюту банки пропонують за 41,50 грн за долар.

Євро також подешевшало – середній курс продажу знизився одразу на 37 копійок і складає 43,68 грн за євро. Придбати європейську валюту можна за 43,13 грн за євро.

Курс валют в обмінниках

У пунктах обміну валюти курс долара вранці 3 лютого впав до 41,90 грн за долар, тоді як купити його можна за 41,86 грн за долар.

Євро в обмінниках сьогодні коштує 43,85 грн за євро, а середній курс продажу становить 43,15 грн за євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, на 29 січня офіційний курс долара встановили на рівні 42,02 гривень за долар, що на 7 копійок вище порівняно з попереднім днем. Євро знизився на 37 копійок, курс складає 43,78 гривні.

Також Національний банк України встановив офіційний курс валют на 3 лютого, зафіксувавши зміцнення гривні. Курс долара знизився на 9 копійок і становить 41,73 грн/дол.

Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні продовжить поступово зростати, проте великі коливання на валютному ринку малоймовірні. За прогнозами експерта Сергія Фурси, до кінця року долар може досягти рівня 45 гривень.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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