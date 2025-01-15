Долар "полетить" вгору: економіст спрогнозував, яким буде курс у 2025 році

Курс валют буде змінюватися залежно від подій, які відбуватимуться в Україні.

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Скільки коштує долар в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Який курс долара станом на 15 січня

Коли валюта почне дорожчати

Курс долара в Україні з часом стабілізується і не буде далі перетинати позначку 43 грн, однак до кінця 2025 року валюта може подолати історичний рубіж. Про це повідомив ректор Міжнародного інституту бізнесу України Олександр Савченко в ефірі "КИЇВ24".

Ректор розповів, що суттєве зростання курсу долара наприкінці 2024 та на початку поточного року спричинене подіями на фронті.

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"Події на фронті мають ключове значення для курсу валюти. Якщо ситуація на фронтах, і, можливо, навіть за столом перемовин, буде більш-менш нормальна, то і валюта буде стабільною. Якщо буде значна турбулентність на фронтах і у перемовинах, тоді й гривня буде "хитатися"", - пояснив економіст.

Савченко прогнозує, що до кінця 2025 року курс долара до гривні зросте. Він може становити 45 грн.

Згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", долар в обмінниках можна придбати в середньому по 42,90 грн, продати по 42,85 грн.

У банках середній курс продажу долара становить 42,90 грн, купівлі - 42,25 грн.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Курс долара в Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на економістів, у 2025 році варто очікувати на підвищення курсу долара до 47 гривень. Крім того, за певних обставин курс долара може "полетіти в космос" та досягти позначки в рекордні 50 гривень.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що впродовж тижня з 13 до 19 січня не слід очікувати значного подорожчання долара. На його думку, регулятор, найімовірніше, стабілізує ситуацію. Експерти радять українцям не продавати готівкові долари без нагальної потреби. У тому, що стосується купівлі доларів - прогнози різняться.

Нещодавно фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, куди краще інвестувати гроші - в американську чи європейську валюту протягом 2025-го. За його словами, у першій половині року українцям краще купувати долари, а в другій - євро. Однак усе залежатиме від розвитку ситуації в країні.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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