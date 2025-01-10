Що краще купувати - долар чи євро в Україні 2025: відповідь аналітика

Курс валют залежатиме від розвитку ситуації в країні та від того, коли почнуться мирні переговори.

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Андрій Шевчишин назвав переваги інвестування в долар США / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Що буде з курсом валют, якщо війна затягнеться до 2026 року

Курс долара в Україні знову встановив рекорд - американська валюта подорожчала до 42,28 гривень. Водночас євро коштує 43,55 грн. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, куди краще інвестувати гроші - в американську чи європейську валюту протягом 2025-го і що буде з курсом валют до кінця року.

За його словами, у першій половині року українцям краще купувати долари, а в другій - євро. Однак усе залежатиме від розвитку ситуації в країні, передає РБК Україна.

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"На перше півріччя та найближчі місяці я б рекомендував вкладати в долар. Він виглядає привабливіше за євро, оскільки євро зараз під тиском", - сказав Шевчишин.

​Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Коли краще починати купувати євро

Аналітик припустив, що активна фаза війни в Україні завершиться в першій половині цього року, тому євро буде під тиском більшу частину півріччя.

"Коли стане зрозуміло, що ми переходимо до переговорів, заморожування конфлікту або досягнення мирних угод, євро почне відновлюватися щодо долара", - пояснив Шевчишин.

Що буде з гривнею

У першому півріччі 2025-го гривня буде слабкою, а потім можлива стабілізація за умови гарного врожаю та активності аграрного сектору. Однак восени знову може початися ослаблення української національної валюти.

"Щодо вкладень: у перші три місяці 2025 року - це долар. Далі, оскільки Україна переходить до переговорів, Європа матиме економічне пожвавлення. Це підтримає євро в другій половині року, і тоді євро може стати більш привабливим, ніж долар. При цьому гривня слабшатиме в усіх сценаріях. Але потрібно буде стежити за ситуацією", - сказав фінансовий аналітик.

Шевчишин прогнозує, що курс гривні до долара може досягти рівня 43-44 грн і стабілізуватися на рівні 45 грн до літа. Наприкінці року курс може зрости до 47 гривень за долар.

Якщо війна триватиме до 2026 року, то це впливатиме на євро, яке залишатиметься під тиском, і долар перевершуватиме європейську валюту протягом усього року.

Курс долара в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але істотних коливань на валютному ринку не передбачається. До кінця року курс долара може досягти 45 гривень. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що бюджет країни передбачає середньорічний курс на рівні 45 грн/дол. За його словами, у 2025 році курс долара залишатиметься в межах 42-45 грн за долар без значних коливань.

Нагадаємо, 8 січня офіційний курс долара встановили на рівні 42,23 гривні, що на 3 копійки більше, ніж попереднього дня. Євро, навпаки, трохи знизився: офіційний курс становить 43,88 гривні (-3 копійки).

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Хто такий Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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