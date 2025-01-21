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Курс долара в лютому 2025: на скільки подорожчає валюта в Україні

Анна Ярославська
21 січня 2025, 12:47
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Національний банк продовжить підтримувати гривню, компенсуючи структурний дефіцит валюти на ринку.
Курс долара
Курс долара не буде серйозно зростати в лютому 2025 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чого чекати від курсу долара в лютому
  • Як на курс вплине інавгурація Трампа

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько спрогнозувала в коментарі Главреду, яким буде курс долара в Україні в лютому 2025 року і які чинники впливатимуть на ситуацію на валютному ринку.

За її словами, лютий зазвичай є доволі спокійним місяцем з точки зору валютного попиту. Однак, додаткової невизначеності на ринку додає інавгурація Дональда Трампа. Зокрема, рішення, які президент США ухвалюватиме на початку каденції цілком здатні вплинути на валютний попит в Україні як по лінії очікувань, так і опосередковано. Наприклад, через подорожчання нафти та нафтопродуктів, імпорт яких є відчутною статтею українського імпорту.

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"У будь-якому разі посилені девальваційні очікування українців зберігатимуться і в лютому. Цей фактор є досить суттєвим з точки зору формування загального попиту на валютному ринку", - сказала Золотько.

Вона прогнозує, що Національний банк продовжить підтримувати гривню, компенсуючи структурний дефіцит валюти на ринку. Це завдання зараз, вочевидь, залишається в переліку ключових пріоритетів з огляду на прискорення інфляції.

"Тому значного зростання курсу долара в лютому я не очікую. На мою думку, в готівковому сегменті курс коливатиметься в діапазоні 42,7-43,6 грн/$", - вважає Ганна Золотько.

Курс долара в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, Національний банк України планує зробити євро курсоутворювальною валютою замість долара, але терміни цієї зміни поки що не визначені. Перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова зазначила, що перехід на євро позитивно вплине на економіку і євроінтеграцію України, однак зараз не найкращий час через війну.

Раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин порадив у першій половині року купувати долари, а в другій - євро. Однак усе залежатиме від розвитку ситуації в країні.

У 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але істотних коливань на валютному ринку не передбачається. До кінця року курс долара може досягти 45 гривень. Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу України Олександр Савченко вважає, що курс долара в Україні згодом стабілізується і не буде далі перетинати позначку 43 грн, проте до кінця 2025 року валюта може подолати історичний рубіж.

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Хто така Анна Золотько

Анна Вікторівна Золотько - член Правління, директор Департаменту казначейських операцій АТ "ЮНЕКС БАНК".

Народилася у 1982 році у м. Первомайськ, Миколаївська область
Освіта вища (Міжнародний Соломонів Університет, спеціалізація "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (2004 р.) та "Фінанси" (2007 р.).
У банківській системі з 2004 р., на керівних посадах - з 2013 року.

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