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Банки планують переписувати курс долара: до чого готуватися українцям

Марія Николишин
11 листопада 2024, 21:28
157
Нацбанку доведеться сконцентруватися на згладжуванні внутрішніх дисбалансів попиту та пропозиції.
Банки планують переписувати курс долара: до чого готуватися українцям
Курс долара / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Кус долара до кінця тижня буде в межах від 40,9 до 41,8 грн
  • В обмінниках прогнозується зниження курсу купівлі

В українських банках очікується суттєва зміна курсу готівкового долара. Зокрема, до кінця поточного робочого тижня (15 листопада) він перебуватиме в межах від 40,9 до 41,8 грн. Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев в коментарі Мінфін.

Зазначається, що в обмінниках прогнозується зниження курсу купівлі при зростанні у продажу.

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За словами аналітика, вартість валюти в них перебуватиме в межах від 41 до 41,75 грн.

Козирев додав, що після виборів американського президента та засідання Федеральної резервної системи США (виконує функцію центрального банку) "на світовому валютному ринку настане короткий умовний перепочинок". При цьому, наголошується, НБУ чудово впорався зі своїм завданням: "гривня витримала шторм і навіть трохи зміцнилася щодо долара".

"Тепер Нацбанку доведеться знову сконцентруватися на згладжуванні вже внутрішніх дисбалансів попиту та пропозиції валюти на нашому міжбанку. У цих умовах питання про регулярне та повне надходження зовнішньої допомоги (як військової, так і фінансової) стає ключовим для стабільності ситуації", – йдеться у повідомленні.

Крім того, аналітик наголосив, що, попри триваючу війну, за опитуваннями бізнесу Нацбанком і даними Держстату, "економіка поступово адаптується до військових викликів", але ця адаптація проходить з проблемами.

Банки планують переписувати курс долара: до чого готуватися українцям
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні ситуація із курсом долара у листопаді 2024 році буде досить спокійною через валютні інтервенції НБУ.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.

Крім того, останні кілька місяців завдяки посиленій підтримці НБУ курс гривні до долара перебував у досить вузькому діапазоні 41,0-41,5 грн/$.

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Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

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